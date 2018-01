Frontalkollision fordert fünf Verletzte

Bei einer Frontalkollision auf der Oberalpstrasse bei Lumneins sind am Sonntagmorgen fünf Personen verletzt worden. Ein 55-jähriger Automobilist geriet in einer vereisten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er in einen entgegenkommenden Personenwagen prallte.

Zwei der fünf Insassen der Autos wurden mittelschwer, drei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Eine Frau flog die Rega ins Kantonsspital nach Chur. Die Lenkerin des entgegenkommenden Wagens musste durch das aufgeschnittene Dach geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(sep/sda)