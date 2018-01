Dafür geben wir unser Geld am liebsten aus

Die Schweizer, ein Volk von Sparern? Wenn man der Comparis-Neujahrsumfrage 2018 glauben schenken soll, trifft diese Aussage zu: Bei über 54 Prozent der Befragten landet ein Grossteil des Geldes auf dem Sparkonto.

Umfrage Wofür geben Sie Ihr Geld aus, das Sie zur freien Verfügung haben? Ich spare es

Ich reise

Ich erfülle mir einen lang gehegten Wunsch

Ich gehe mehr aus (Restaurant, Bar, Club ...)

Ich investiere es

Ich verschenke oder spende es

Ich kaufe mehr oder teurere Kleidung oder Accessoires

Ich verwöhne mich mit Wellness und Beauty (Coiffeur, Kosmetikerin)

Ich kaufe Elektronikprodukte und Gadgets

Ich gönne mir ein kostspieliges Hobby

Gemäss der Umfrage geht jeder dritte Schweizer davon aus, im neuen Jahr finanziell besser zu fahren als 2017. Am positivsten äusserten sich die Deutschschweizer zur Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen. Vor allem junge unter 36 Jahren und Männer schätzen ihre finanzielle Zukunft positiv ein. Und das nicht nur im Hinblick auf aktuelle Verhältnisse, sondern auch auf die erwartete Entwicklung der Finanzen im Jahr 2018.

Tessiner kämpfen mit Finanzen



So gaben 36 Prozent der Männer an, in diesem Jahr wohl mehr zu verdienen als noch im letzten Jahr. Bei den Frauen waren nur 25 Prozent dieser Ansicht. Jede fünfte Frau rechnet gar mit einer Verschlechterung ihrer Finanzen. Ebenfalls von finanziellen Engpässen betroffen sind die Tessiner. Mehr als jeder Zweite gab dort an, die Ausgaben nicht oder nur knapp bestreiten zu können. Nur 20 Prozent rechnen damit, dass sich die Situation im neuen Jahr verbessern wird.

Ihr Geld legen die Schweizer und Schweizerinnen jedoch nicht nur auf die hohe Kante. Sehen Sie in der Bildstrecke, wofür sie ihr Geld sonst noch ausgeben.

(dk)