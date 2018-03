Fussballclub kämpft für 18-jährigen Yaya

Yaya Mesut Baldeh ist 18 Jahre alt, kam 2016 als unbegleiteter Minderjähriger aus Gambia in die Schweiz und lebt jetzt in Weinfelden TG. Seit Sommer 2017 spielt er Fussball beim FC Weinfelden-Bürglen. Sein Teamkollege Rinor Hiseni sagt: «Er hat sich sehr schnell integriert in der Mannschaft und ist ein guter Kollege geworden.»

Doch am Freitag erhielt Baldeh seinen Asylentscheid: Sein Gesuch wurde abgelehnt. Als Grund wird genannt, dass sein Herkunftsland Gambia sicher sei und er deshalb kein Recht auf Schutz in der Schweiz habe. Für seine Teamkollegen unverständlich: «Wie kann es sein, dass einem jungen Menschen auf der Suche nach Hilfe die Türen verschlossen werden?», schreibt der Trainer der A-Junioren-Mannschaft auf Facebook.





«Ab Montag sammeln wir Unterschriften für Yaya»

Der Trainer hat mittlerweile eine Unterschriftensammlung für Yaya Baldeh lanciert. Die ganze Junioren-Mannschaft macht mit: «Am Montag fangen wir an. Wir sammeln alle an unseren Arbeitsorten, an Bahnhöfen und in unseren Schulen Unterschriften für Yaya», sagt Hiseni auf Anfrage. Zudem werde Baldeh Rekurs gegen den Entscheid einreichen, das stehe bereits fest.

Die Aktion des Fussballclubs ist auf Facebook bereits 52 Mal geteilt und etliche Male kommentiert worden. In einem Kommentar bedankt sich Baldeh: «Danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung. Ich schätze es sehr.»

