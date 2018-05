Sind Handys an den Waffen-Unfällen schuld?

Um ein Haar hätte sich in der Richtstrahl-Rekrutenschule am 11. Mai 2018 eine Tragödie ereignet. An diesem Abend ging einem Soldaten in einem Wachtlokal ein Schuss ab – und zielte knapp an zwei dösenden Kameraden vorbei. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von gefährlichen Situationen mit Schusswaffen in der Armee ein.

• Im April 2018 schoss sich ein Soldat der Richtstrahl-Rekrutenschule in Pfäffikon ZH mit einem Sturmgewehr 90 in den Fuss.

• Im März feuerte ein Rekrut der Nachschub-RS in einem Duro auf dem Schiessplatz Montagne de Lussy bei Romont FR aus Versehen einen Schuss ab.

• Einen Monat zuvor löste sich auf der Autobahn A4 beim Lauerzersee ein Schuss und durchbrach die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs der Armee. Dazu kam es, weil ein Wachtmeister, der Beifahrer war, an einer geladenen Ordonnanzpistole herumhantiert hatte.

• In einem weiteren Vorfall im März 2018 kamen mehrere Personen zu Schaden: Bei einer Schiessübung mit einem Minenwerfer in Wichlen GL wurden vier Soldaten verletzt, einer davon schwer.

«Bei der Ablösung lief wahrscheinlich etwas nicht sauber ab»

Sicherheitspolitiker stimmen die Vorfälle misstrauisch. «Bei der Wachtablösung lief wahrscheinlich etwas nicht sauber ab», vermutet Werner Salzmann (SVP), Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, im Zusammenhang mit dem jüngsten Fall. Normalerweise dürften Armeeangehörige das Wachtlokal nach der Wachtablösung nicht mit Gewehr und eingesetztem Magazin betreten.

«Bei meinen Besuchen stelle ich zwar nicht fest, dass die Rekruten an der Waffe schlecht ausgebildet werden», sagt Salzmann. Die Vorfälle zeigten aber, dass die Armee in der Ausbildung das Schwergewicht noch vermehrt auf den Umgang mit geladenen Waffen und routinemässige Entladekontrollen legen müssten.

«Soldaten werden vielleicht vermehrt abgelenkt»

«Es ist sehr beunruhigend, dass in der Armee nur durch Zufall verheerende Unfälle verhindert werden», sagt SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. Die Armee müsse ihre Sicherheitsvorschriften überprüfen. «Vielleicht werden die Soldaten auch wegen des Konsums von digitalen Medien auf dem Handy vermehrt abgelenkt.»

Zudem fordert Graf, dass die Armee die Kandidaten bei der Aushebung genauer auf ihre Tauglichkeit für den Umgang mit Waffen prüft. «Wer sich nicht an Regeln halten kann, darf auf keinen Fall eine Schusswaffe in die Hände bekommen.» Auch GLP-Nationalrat Beat Flach fordert die Armee zum Handeln auf, falls die Vorfälle auf einen systematischen Fehler zurückzuführen sind. «Die Armeeangehörigen müssen sich im Klaren darüber sein, welche Verantwortung sie mit einer Waffe tragen.»

Armee stellt Häufung der Fälle infrage

Stefan Hofer beteuert, die Armee setze alles daran, dass sich keine unbeabsichtigten Schussabgaben ereignen. «Die Reglemente und Vorschriften legen den Umgang mit Waffen genau fest, in der Ausbildung wird darauf entsprechendes Gewicht gelegt.» Selbstverständlich ziehe die Armee die Konsequenzen, sollten die Untersuchungen ergeben, dass Änderungen in der Ausbildung nötig seien oder technische Ursachen zugrunde lägen.

Ob es sich bei den genannten Vorfällen um eine signifikante Häufung handle, müsse er offen lassen, sagt Hofer. Schliesslich sei die Zahl der Rekruten pro Schule dieses Jahr wegen eines neuen Modells höher, womit auch mehr Zwischenfälle möglich seien.