Ab April wird fürs legale Kiffen gesammelt

Der Verein Legalize it! ist seinem Ziel, Cannabis in der Schweiz zu legalisieren, einen Schritt näher. Etwas mehr als 100'000 Franken hat er in den vergangenen Wochen gesammelt. Damit soll die Lancierung der Volksinitiative zur Legalisierung von Cannabis finanziert werden.

Umfrage Soll Cannabis in der Schweiz legalisiert werden? Ja, es ist Zeit.

Ja, das Volk soll darüber abstimmen können.

Nein, Drogen sollen illegal bleiben.

Nein, Cannabis ist zu gefährlich für unsere Gesundheit.

Ist mir egal.

Nino Forrer, Sprecher von Legalize it!, sagt auf Anfrage: «Jetzt können wir die Unterschriftensammlung planen. Diese wird im April stattfinden.» Ziel ist es, einen Tag lang in 400 Schweizer Städten gleichzeitig auf die Strasse zu gehen und Unterschriften für die Initiative zu sammeln. Das genaue Datum werde noch festgelegt. Forrer: «Wir sind sehr optimistisch, dass wir einen Grossteil der 100'000 nötigen Unterschriften an diesem Tag sammeln können.»

In der Zwischenzeit versucht der Verein, auf anderen Wegen zu mehr finanziellen Mitteln zu kommen: Ab dem 8. Januar verkaufen die Initianten CBD-Cannabis im Marry-Jane-Popup-Store beim Limmatplatz. «Zahlreiche CBD-Produzenten haben uns angeboten, Cannabis zu spenden. Dieses wollen wir nun in Initiativsäckli à 10 Gramm verkaufen», sagt Forrer. Die Aktion daure vier Monate und der Gewinn fliesse in die Umsetzung der Initiative.

(sil)