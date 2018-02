Wieso wollen plötzlich mehr Georgier Asyl?

Die Zahlen steigen rasant: Gingen 2016 noch 465 Asylgesuche von Georgiern ein, waren es vergangenes Jahr 670 Gesuche – kein einziges wurde anerkannt. Das entspricht gemäss der Asylstatistik 2017 vom Staatssekretariat für Migration (SEM) einer Zunahme von 44 Prozent. Allein im Januar 2018 gingen 100 Asylgesuche ein. Damit steht Georgien an dritter Stelle bei den Herkunftsländern von Asylsuchenden hinter Eritrea und Syrien.

Das ist Georgien



Georgien ist ein demokratischer Staat. Regierungschef ist seit 2013 der frühere Aussenminister Giorgi Kwirikaschwili. In Georgien leben rund 3,7 Millionen Menschen auf einer Fläche von 69'700 Quadratkilometern. Demnach ist das Land eher dünn besiedelt. Ein Drittel der Einwohner lebt in der Hauptstadt Tiflis. Georgien liegt an der Grenze zwischen Europa und Asien. Nachbarländer sind Russland, die Türkei, Armenien und Aserbaidschan. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) beurteilt die Sicherheitslage in Georgien folgendermassen: Seit den militärischen Auseinandersetzungen zwischen georgischen und russischen Truppen im August 2008 habe sich die Lage weitgehend normalisiert. In städtischen Zentren kann es laut EDA gelegentlich zu Demonstrationen und Protesten kommen. Weiter sei die Kriminalität in Georgien in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Dennoch empfiehlt das EDA, keine Wertgegenstände und nur wenig Geld auf sich zu tragen. (sil)

«Diebe im Gesetz» sind auch in der Schweiz aktiv



Die Mafia-Organisation «Diebe im Gesetz» aus Georgien entstand in den 1920er-Jahren in der ehemaligen Sowjetunion. Seit mehreren Jahren ist die auf Einbrüche spezialisierte Organisation auch in Europa und der Schweiz tätig. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) sagt auf Anfrage, die «Diebe im Gesetz» seien bekannt. «2009 und 2010 häuften sich Diebstahl- und Einbruchsdelikte, die von georgischen Staatsbürgern verübt wurden. In den vergangenen Jahren konnten wir mehrere Verurteilungen von Unterstützern der Diebe im Gesetz erreichen», sagt Fedpol-Sprecherin Lulzana Musliu. Tatsächlich gelang es dem Fedpol, grosse Teile der Strukturen der georgischen Mafia zu zerschlagen. Die Organisation bleibt für Fedpol aber weiterhin ein Thema. (sil)