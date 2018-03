Germania-Flug nach Zürich strandet in Ägypten

Leser-Reporter M.S.* wollte am Sonntag mit dem Germania-Flug GM 3023 von Hurghada nach Zürich fliegen. Doch in der Luft fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmen konnte. «Das Flugzeug kreiste nur in der Luft, anstatt an Höhe zu gewinnen.» Rund 30 Minuten später sei die Durchsage erfolgt, dass es ein Problem mit einem Triebwerkcomputer gebe und das Flugzeug wieder in Hurghada landen müsse. «Circa 50 Minuten nach dem Start waren wir wieder am Boden und mussten aussteigen», erinnert sich S. «Danach mussten wir 20 Minuten im Bus stehen bleiben, bis wir in ein altes Terminal gebracht wurden.»

Dort angekommen hätten die Passagiere eine weitere Stunde auf Wasser warten müssen. «Dieses musste vom Flugzeug geholt werden, da wir am Flughafen selbst nichts bekamen», sagt S. Wie es weitergeht, hätten sie erst nach 45 Minuten erfahren. «Es hiess, dass das Flugzeug nicht repariert werden kann.» Danach hätten alle etwas zu essen erhalten. Auch dieses sei von Bord gekommen. Für die Nacht wurden die Passagiere in einem Hotel untergebracht. Das Flugzeug sollte voraussichtlich am Montag um 9 Uhr von Hurghada wieder losfliegen.

Fall muss untersucht werden

Laut Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG, hat sich der Pilot aufgrund einer «technischen Unregelmässigkeit» entschieden, kurz nach dem Start zum Flughafen in Hurghada zurückzukehren. «Die Reparatur konnte innert weniger Stunden abgeschlossen werden, jedoch konnte die Maschine aufgrund des Nachtlandeverbots am Flughafen Zürich nicht mehr in Hurghada starten.»

«Germania ist stets bestrebt, auch in Ausnahmesituationen schnell und im Interesse der Passagiere zu handeln», erklärt Somandin. «Die Sicherheit der Passagiere und des Flugpersonals steht dabei immer an erster Stelle.» Wieso die Verpflegung und Information der Passagiere – wie durch den Leser-Reporter beschrieben – länger gedauert hätten, müsse zuerst geklärt werden.

Die Maschine ist am Montag planmässig um 13 Uhr in Zürich gelandet.

* Name der Redaktion bekannt

(qll)