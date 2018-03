Gibts bald nur noch Zigis, die nicht süchtig machen?

0.5 Milligramm Nikotin pro Zigarette. Diesen Höchstwert müssen Zigarettenhersteller in den USA bald einhalten, wenn es nach der einflussreichen amerikanischen Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA geht. Ein Vorgehen, das auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) propagiert wird. Heute liegt der gesetzliche Grenzwert pro Zigarette bei 1.0 Milligramm. Diese Angaben beziehen sich aber auf die im Rauch gemessenen Werte – tatsächlich liegt der Nikotingehalt pro Zigarette laut einer Studie bei bis zu 12 Milligramm. Mit der neuen Regelung sollten jüngere Leute davor bewahrt werden, nikotinsüchtig zu werden.

«Diese Rechnung könnte tatsächlich aufgehen», sagt Verena El Fehri, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz. «Wenn so der Zigarettenkonsum bei den Neueinsteigern – also Kindern und Jugendlichen – gebremst werden kann, würden wir eine Einführung auch in der Schweiz begrüssen.» Allerdings hätten Erfahrungen mit Light-Zigaretten gezeigt, dass bestehende Raucher in so einem Fall anfingen, mehr oder stärker zu rauchen, da sie an ein bestimmtes Nikotinlevel gewöhnt seien.

«Tabakproblem wird nicht ernst genommen»



Daher sei die Einführung einer «Generationen-Lösung» denkbar: «Bis zu einem bestimmten Alter ist dann nur noch der Kauf von ‹Light›-Zigaretten erlaubt», sagt El Fehri. Ein mögliches Gesetz werde es aber schwer haben, im Parlament durchzukommen, denn die Ratsmehrheit nehme das Tabakproblem nicht ernst. «Es ist ein Skandal, dass die Parlamentarier die Interessen der Tabaklobby höher gewichtet als diejenigen der Öffentlichkeit.»

Auch die private Präventionsstiftung Sucht Schweiz würde es befürworten, wenn der Nikotingehalt in Zigaretten gesenkt würde. «Wenn es gelingen würde, Menschen für den Umstieg auf weniger schädliche Tabakprodukte und zum Rauchstopp zu motivieren, wäre für die Volksgesundheit viel getan», sagt Sprecherin Monique Portner-Helfer. Damit Raucher nicht einfach mehr rauchen würden, brauche es als flankierende Massnahmen aber eine Erhöhung der Zigarettenpreise und eine Einschränkung der Werbung.

«Verbotswut in der EU»

Gregor Rutz, der die Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels präsidiert und selber Genussraucher ist, kann den Forderungen nichts abgewinnen. «Ich bin der Auffassung, dass die Schweiz eine Gesetzgebung hat, die reicht.» Das erklärte Ziel der WHO, die Gesellschaft rauchfrei machen zu wollen, sei masslos übertrieben. «Im Gegensatz zur EU, wo darum die Verbotswut ausgebrochen ist, gibt es hierzulande keinen Bedarf an Beamten, die uns an der Hand nehmen», sagt Rutz.

In der Tabakbranche selbst macht man sich noch keine Sorgen, dass der Nikotingehalt in Zigaretten begrenzt wird. «Es ist noch unklar, wie weit die Regelung der FDA gehen wird. Und selbst wenn – das US-Gesetz wird fünf bis zehn Jahre brauchen, um überhaupt umgesetzt zu werden», sagt Kevin Suter, Sprecher von Japan Tabacco International (Winston, Camel). Für den jeweiligen Raucher sei ausserdem nicht nur der Nikotingehalt bei der Zigarette ausschlaggebend, sondern auch das eigene Rauchverhalten. «Im aktuellen Schweizer Gesetzesentwurf sind die Emissionsgrenzwerte jedenfalls kein Thema.»



(dk)