Kommt doch kein Gratis-WLAN in den SBB-Zügen?

Die SBB will in ihren Zügen kostenloses Internet anbieten. Man könne davon ausgehen, dass Kunden in Zukunft gratis surfen könnten, sagte Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar der NZZ. Im zweiten Halbjahr wolle die SBB informieren, wie der kostenfreie Zugang in den Zügen möglich werde.

Verschiedene Medien berichteten daraufhin, die SBB plane Gratis-WLAN. Yves Zischek, der Leiter des SBB-Digitalisierungsprogramms SmartRail 4.0 und frühere Telecom-Chef der SBB, hielt auf Twitter nun dagegen. Von WLAN habe Ribar nicht gesprochen. Es gebe andere Lösungen als WLAN. Auch SBB-Sprecher Christian Ginsig schreibt auf Twitter, dass Ribar nichts über WLAN gesagt habe.

Kostenloses Surfen über eine App?

Denkbar ist eine Lösung, bei der Pendler weiterhin das eigene Smartphone oder Tablet nutzen. Mittels einer App könnte sich das Handy im Zug in eine Art SBB-eigenes Mobilfunknetz einloggen, das kostenloses Surfen erlaubt. Diese Lösung hätte den Vorteil, dass sie abgesehen von der App keine neue Infrastruktur bräuchte und die SBB auf die bestehenden Signalverstärker in den Zügen setzen könnte. Sie müsste nur noch Kapazitäten bei den Mobilfunkbetreibern einkaufen. Zischek schreibt auf Twitter, er halte diese Lösung für realistisch.

Über das Mobilfunknetz. Der Kunde kann das APN in den Einstellungen ändern und dann läuft der Datenverkehr nicht mehr über den Provider (der Internet verrechnen kann). Möglicherweise kann das auch eine App machen (sofern keine Sicherheitseinstellungen dies verhindert). — Ralf Beyeler (@ralfbeyeler) 29. Mai 2018

Pläne für Gratis-Zeitungen

Die SBB hält sich bedeckt. «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen», sagt Sprecher Daniele Pallecchi. Weitere Informationen gebe es im zweiten Halbjahr. Nicht bestätigen will Pallecchi auch Informationen, wonach die SBB den Einsatz einer App prüft, die den Pendlern den kostenlosen Zugriff auf eine Auswahl von Zeitungen und Zeitschriften über das Smartphone und Tablet im Zug erlauben würde.

Neben kostenlosem Internet denkt die SBB offenbar auch darüber nach, die Scheiben der Züge speziell zu behandeln, um damit den besseren Mobilfunkempfang zu ermöglichen. Die sogenannten laserperforierten Scheiben sollen an einer Veranstaltung im Juni vorgestellt werden, heisst es auf einer Projektseite der SBB.