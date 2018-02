Wer hat Lust auf eine Gratis-Glace bei -6 Grad?

Raketen gegen die russische Kaltluft: 20-Minuten-Reporter bieten den Passanten Wasserglaces an, um die Minustemperaturen ein wenig erträglicher zu machen. Der grosse Ansturm bleibt aber aus.

Umfrage Essen Sie bei Minustemperaturen Glace? Nein, ich bin doch nicht verrückt!

Ja. Glace schmeckt im Winter wie im Sommer gut.

Nur zu Hause oder im Restaurant zum Dessert.

Ich mag keine Glace.

In der Stadt Zürich zeigen die Thermometer minus sechs Grad an. Durch die eisige Bise fühlt es sich an wie minus 15 Grad. So kalt ist es ansonsten nur in Gefrierschränken. Der beste Zeitpunkt also, um Gratis-Glaces zu verteilen, ohne Gefahr zu laufen, dass diese wegschmelzen.

«Dann bin ich nachher krank»

Wirklich hungrig sind die Zürcher nicht. Nach einer Stunde ist gerade mal die Hälfte der zwölf Glaces weg. «Wenn ich jetzt ein Glace esse, bin ich nachher sicher krank», lautet eine häufige Antwort. Auch eine heisere Frau, die bereits eine Erkältung eingefangen hat, verzichtet dankend auf das kulinarische Angebot. Anders ein Primarschüler: «Darf ich eins haben?», fragt er. Es sei schon seine zweite Glace heute. «Ich habe es halt einfach gern.»

Die Verkäuferin des Kiosks am Bellevue bestätigt: «Die Kunden kaufen auch bei diesen Temperaturen Glaces. Gestern waren es etwa 15. Zu diesen Kunden dürfte auch Jenny Schmid zählen: «Glace bei Minustemperaturen, es gibt nichts Besseres! Ich kann es jedem empfehlen», sagt sie.



(fzw)