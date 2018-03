Grosis reden in SRF-Serie über ihre Sex-Erlebnisse

SRF macht Jagd auf Junge – ausgerechnet mit Omas, die über Sex diskutieren. In der neuen Webserie «Grosi und die Girls» reden Sonja (75), Brigitta (70) und Lisbeth (69) über Fragen aus den Bereichen Sexualität, Beziehungen oder Aufklärung. So erklären sie, was guter Sex sei und ob dafür ein Orgasmus zwingend nötig sei.

20 Minuten wollte von Passanten wissen, was sie von der Serie halten, und hat ihnen einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Einige reagierten irritiert, die Reaktionen fielen aber mehrheitlich positiv aus. Doch regelmässig schauen würden das Format nicht alle.

