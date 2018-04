Grossfahndung nach 3 Einbrechern

Grosseinsatz der Aargauer Kantonspolizei: Drei mutmassliche Einbrecher durchbrachen heute Morgen eine Sperre der Grenzwache. Laut der «Aargauer Zeitung» liessen sie ihr beschädigtes Auto in einem Wald stehen. Einen der drei konnte die Polizei inzwischen festnehmen.

Um 4 Uhr morgens seien einer Spaziergängerin in der Gemeinde Etzgen drei Männer aufgefallen, die in ein Haus einbrechen wollten, berichtet die «Aargauer Zeitung». Sie seien in einem Auto mit französischem Kennzeichen davon gefahren. Wenig später sei das Fahrzeug von der Grenzwacht gesichtet worden, sagte die Kantonspolizei gegenüber der «Aargauer Zeitung». Als man es stoppen wollte, habe es die Nagelsperre durchbrochen.

«Kriminaltourist aus dem Kosovo» festgenommen

Darauf habe die Polizei eine Grossfahnung ausgelöst. Diese beinhalte 20 Patrouillen, Hundeführer sowie einen Armee-Helikopter mit Wärmebildkamera.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen «einschlägig polizeibekannten Kriminaltouristen aus dem Kosovo», sagt Polizeisprecher Bernhard Graser gegenüber der «Aargauer Zeitung». Die Grossfahndung nach den anderen beiden Verdächtigen laufe weiter.

