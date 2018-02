Das Parlament will morgen fünf Jahre nach der Einführung des Massnahmenpakets Via Sicura am sogenannten Raserartikel schrauben.

Wurden Sie Opfer eines Rasers? War dieser sogar alkoholisiert? Oder haben Sie als Raser selber einen Unfall zu verantworten? Melden Sie sich

So soll die mindestens einjährige Gefängnisstrafe abgeschafft werden, die die Richter heute beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um ein bestimmtes Mass automatisch aussprechen müssen. Die Verkehrskommissionen von National- und Ständerat haben dem Vorstoss zugestimmt. Widerstand angekündigt hat Regula Rytz, Berner Nationalrätin und Präsidentin der Grünen.

Ausserdem könnten Zündschlosssperren nun doch nicht eingeführt werden. Diese Vorrichtungen sorgen dafür, dass sich das Auto erst starten lässt, wenn der Fahrer per Test nachweist, dass er nüchtern ist. Das Gerät wird bei Personen eingebaut, die bereits mehrmals betrunken am Steuer erwischt wurden.

In Ländern wie Schweden, Polen und den USA sind solche Geräte bereits Gesetz. Wir suchen nun Personen, die bereits Erfahrungen mit den Geräten gemacht haben.

(the)