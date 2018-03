Hat tödlicher Sturz Folgen für Show in der Schweiz?

Der Unfall hat vorderhand keine Auswirkungen auf das Programm des Cirque du Soleil in der Schweiz. Im September gastiert der Akrobatikzirkus in Zürich auf dem Hardturm Areal. Dabei wird der Cirque du Soleil die Show «Totem» zeigen. In Nordamerika wurde ein anderes Programm aufgeführt.

Ob sich der Unfall im US-Bundesstaat Florida auch auf die Ring-Nummer der in der Schweiz gezeigten Show «Totem» auswirkt, ist laut einem Sprecher des Zirkus noch nicht entschieden. Zurzeit baut der Zirkus seine Zelte in Barcelona auf. Premiere ist am Freitag.

Am Samstag war der Ring- und Seilartist Yann Arnaud vor den Augen der Zuschauer schwer gestürzt und verstarb später im Spital. Der Präsident des kanadischen Cirque du Soleil Daniel Lamarre sagte in Montreal, er sei geschockt und tief betroffen über das Unglück. «In diesen schwierigen Zeiten widmen wir uns Yanns Familie, seinen Kollegen und Showpartnern». Er kündigte eine umfassende und transparente Untersuchung des Unfalls an.

(bus)