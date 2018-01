Sturm Evi fegt Armee-Dach auf SBB-Strecke

Der Wintersturm Evi hat am Mittwochnachmittag in Oensingen SO ein ganzes Hausdach auf die Gleise der SBB geweht. Dadurch wurde ein Strommasten und die Stromleitung auf der SBB-Strecke beschädigt. «Momentan können wir noch nicht sagen, wie lange der Unterbruch dauern wird», sagt Reto Schärli, Pressesprecher der SBB. Mindestens bis zum Betriebsschluss würden aber keine Züge mehr durch Oensingen verkehren.

«Fahrleitungen auf beiden Spuren sind beschädigt worden, das erfordert mehrstündige Reparaturarbeiten», so Schärli. Auf Railinfo.ch werde man aber weiterhin aktuelle Updates zur Lage veröffentlichen.

Sturm fegt Armeedach auf SBB-Strecke



Dach gehört der Armee

Wie die Kantonspolizei Solothurn bestätigt, gehört das vom Sturm Evi weggewehte Dach der Armee. Eine Windböe habe einen Unterstand vom Zeughausgelände erfasst und weggetragen. Allerdings kann noch nicht gesagt werden, wieso das Dach der Belastung nicht standhielt.

Auch Daniel Reist, Chef Kommunikation Verteidigung, kann noch nicht sagen, aus welchen Gründen das Dach weggeweht worden ist. «Ob das Dach aufgrund einer strukturellen Schwäche des Gebäudes oder wegen einem extrem starken Windstoss fortkam, wird jetzt untersucht.» Die zivile Polizei sei jetzt dran, die Ursachen zu evaluieren.





(dk/cho)