Darum sind die Pollen heute besonders fies

Heuschnupfen-Geplagte gehören wohl zu den wenigen, die sich im Frühling und Sommer auf die sporadischen Gewitter freuen. Denn mit dem Regen sinkt die Pollenbelastung und das wiederum gibt den Allergikern zumindest halbwegs freie Atemwege – könnte man denken.

«Das ist grundsätzlich richtig», sagt Noemi Beuret, Fachexpertin des aha! Allergiezentrums Schweiz. Regen sei gut, da dadurch die Luft von Pollen gereinigt wird und kurzfristig eine Erholung verspricht. Jedoch tritt zumindest am Anfang ein gegenteiliger Effekt ein: «Der Regen wirbelt die Pollen zunächst auf und kann deshalb die Allergie-Symptome verschlimmern.»

Aggressivere Allergene



Und es kommt noch schlimmer: «Schon vor dem Gewitter saugen sich die Pollen durch die hohe Luftfeuchtigkeit voll, was osmotischer Effekt genannt wird», sagt Beuret. «Durch den Druck platzen sie auf und entlassen eine höhere Konzentration an Allergenen als normalerweise.» Vor allem in den Städten würden Allergene durch Feinstaub verändert, was sie noch aggressiver macht. «Mit dem Wind werden die Pollenteilchen zudem weit verteilt.»

Betroffenen rate sie daher, bei einem herannahenden Gewitter in geschlossenen Räumen zu bleiben und erst eine halbe Stunde nach dem Einsetzen des Regens zu lüften. «Heuschnupfen ist eine Entzündungsreaktion, daher erholen sich viele Allergiker auch erst nach mehreren Tagen anhaltenden Regens», sagt Beuret. Sie könne es daher gut verstehen, wenn sich besonders geplagte schon auf den Herbst freuen würden.





(dk)