IZRS-Fans skandieren «Allahu Akbar»

Heute um 8.30 Uhr startet der Prozess gegen die drei IZRS-Führungsmitglieder, denen die Bundesanwaltschaft Terrorpropaganda vorwirft. Naim Cherni, «Kulturproduzent» beim IZRS, hat 2015 ein Video-Interview mit dem umstrittenen Prediger Abdullah al-Muhaysini veröffentlicht und beworben. Dieser soll mit der Terrorgruppierung al-Qaida in Verbindung stehen. IZRS-Präsident Nicolas Blancho und Sprecher Qaasim Illi hatten das Video abgesegnet und ebenfalls beworben. Die Bundesanwaltschaft sieht deshalb einen Verstoss gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «al-Qaida» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen.

Cherni hat laut Anklageschrift in Syrien weitere Aufnahmen gemacht, die er in einem zweiten Video verarbeitete. Darin sind Kampflieder zu hören, die «den gewaltsamen Jihad, das kombattante Martyrium und die Zerstörung des Christentums glorifizieren».

Urteil folgt nächste Woche

Im Prozess geht es um die Frage, ob es sich bei Chernis Arbeit um Journalismus oder Propaganda handelt. Cherni erklärte, dass er mit dem Video die Ideologie des IS bekämpfen wollte, indem er sie auseinander nimmt. Doch gemäss der Anklageschrift erhielt Muhaysini dank der Veröffentlichung des Videos eine prominente, mehrsprachige und multimediale Plattform, um seine eigene Person sowie die Ideologie der von ihm vertretenen terroristischen Organisation al-Qaida vorteilhaft darzustellen und zu propagieren. Im Interview fordere Muhaysini die Muslime «im Allgemeinen und insbesondere muslimische Jugendliche, namentlich im Westen», zum gewaltsamen Jihad auf.

In der Schweiz ist das Video auf Youtube mittlerweile nicht mehr verfügbar. Laut dem IZRS handelt es sich bei der heutigen Verhandlung um einen «politischen Schauprozess». Der Verein werde an den Pranger gestellt. Muhaysini sei ein «Brückenbauer der Rebellen» und stehe auf keiner Terrorliste. Erst am Montag gaben Blancho, Illi und Cherni ihre Strategie bekannt: Man werde sich «das Recht nehmen, nicht mit der Bundesanwaltschaft zu kooperieren».

Der Prozess dauert zwei Tage. Am 25. Mai erfolgt die Urteilsverkündung. Den Beschuldigten drohen bis zu fünf Jahre Haft. Als Zeuge soll auch ein Journalist der Wochenzeitung auftreten, der bei der Filmpremiere dabei war und laut der Anklageschrift von Cherni einen Flyer bekommen hatte.

(vro)