Hier wird ein Super Puma der Armee zerlegt

Im Walliser Val d'Hérens sind derzeit mehrere Militärhelikopter stationiert, denn am 17. April startet die Patrouille des Glaciers, ein internationaler Wettkampf unter Militaristen, die sich in einer Etappe von Zermatt nach Verbier oder von Arolla nach Verbier durchschlagen.

Doch ein Helikopter hat offenbar schon vor der Veranstaltung den Geist aufgegeben. Ein Super Puma konnte nicht mehr abheben, vor Ort war die Panne nicht zu beheben. Also musste er über die Strasse nach Sitten abgeschleppt werden. Wegen der zahlreichen Galerien auf der Strecke konnte der Helikopter aber nicht in einem Stück abtransportiert werden, wie «Le Matin» schreibt. Militärmechaniker haben ihn deshalb in Teile zerlegt.

Von Militärkonvoi begleitet

Die Aktion hat in Arolla für Aufregung gesorgt. «Normalerweise schenkt man dem Hin und Her der Helikopter kaum Beachtung, doch plötzlich wird eine Motorpanne zu einer Attraktion», erzählt Christophe Clivaz, Leiter eines lokalen Lebensmittelgeschäfts, der Zeitung. Die Mechaniker seien schnell gewesen. «Sie hatten keine Wahl. Ein anderer Super Puma hätte nicht die Kraft gehabt, ihn zu tragen.»

Armeesprecherin Delphine Allemand bestätigt die Aktion. «Die Strasse nach Sitten ist teilweise kurvig, man musste einen Militärkonvoi organisieren, aber alles ging gut.» Weshalb der Helikopter nicht mehr fliegen konnte, wollte sie gegenüber der Zeitung nicht ausführen. «Es ist eine Panne, wie sie bei jedem Transportmittel vorkommen kann.»

(vro)