Hier kracht es am meisten wegen Alkohol am Steuer

Mit 1,96 Promille Alkohol im Blut fuhr ein 24-jähriger Mann im September 2015 in Genf nach Hause. Dabei übersah er einen Velofahrer und erfasste ihn. Das Opfer wurde 45 Meter durch die Luft geschleudert und verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein Gericht verurteilte den Fahrer vor wenigen Tagen zu drei Jahren Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt.

Solche Fälle passieren im Westschweizer Kanton besonders häufig. Auf 10'000 Einwohner ereigneten sich in Genf im letzten Jahr 0,76 Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder Todesopfern, die hauptsächlich auf Alkohol zurückzuführen sind. Zum Vergleich: Im Kanton Bern waren es nur 0,41 solche Unfälle pro 10'000 Einwohner, in Zürich 0,36.

Doppelt so viele Fahrausweis-Entzüge

Auch die Kantone Tessin und Wallis verzeichnen überdurchschnittlich viele Alkohol-Unfälle. Sind die Autolenker in der lateinischen Schweiz besonders gefährdet, sich alkoholisiert hinters Steuer zu setzen?

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) untersuchte diese Frage in einer Studie aus dem Jahr 2010. Dabei zeigte sich: Fahrausweisentzüge wegen Alkohol am Steuer waren in der Romandie fast doppelt so häufig wie in der restlichen Schweiz.

«Weinkultur» schafft Alkohol-Klima

Auch der Anteil der Autofahrer, die die zulässige Alkoholmenge überschätzten,war in der Romandie am höchsten. Die Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da seit der Publikation neue rechtliche Grundlagen geschaffen wurden. Dazu gehört die Null-Promille-Regelung für Neulenker.

Markus Meury von Sucht Schweiz sagt, in den Westschweizer Kantonen werde durchschnittlich tatsächlich mehr getrunken als in der Deutschschweiz. Dort existiere eine Weinkultur, die ein Klima für erhöhten Alkoholkonsum schaffe. «Gleichzeitig sehen wir aber unabhängig von der Sprachregion einen stärkeren punktuellen Alkoholkonsum vor allem in Städten mit einer Ausgehkultur.» Der Kanton Genf sei mit einem abendlichen Verkaufsverbot «über die Gasse» erfolgreich dagegen vorgegangen, der Kanton Waadt habe vor kurzem nachgezogen.

Kanton Waadt im Mittelfeld

Dass Genf die Rangliste anführe, überrasche ihn denn auch, sagt Meury. Dort werde sogar weniger getrunken als im Schweizer Durchschnitt. Auch die Platzierung von Nidwalden – der Kanton liegt in der Rangliste auf Platz zwei – sei eher überraschend.

Tatsächlich scheint die Westschweiz nicht per se anfälliger auf Alkohol am Steuer. Im Kanton Waadt bewegten sich die schweren Alkoholunfälle 2017 mit 0,38 pro 10'000 Einwohner im Mittelfeld, die Zahlen für den Kanton Jura waren gar unterdurchschnittlich.

Verkehrsfluss und Alter sind wichtig

Die Gründe für tiefe oder hohe Unfallzahlen könnten sehr unterschiedlich sein, heisst es beim Musterkind Basel-Landschaft. Das Bundesamts für Strassen (Astra) verzeichnete dort nur 0,14 schwere Alkohol-Unfälle pro 10'000 Einwohner. Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft, sagt: «Eine Vielzahl von Aspekten wie Geographie, Verkehrsfluss, Strassenführung oder Anzahl Fahrzeuge spricht für unterschiedliche Unfallzahlen.»

Daneben müssten etwa auch der Strassenzustand und das Alter und die Ausbildung der Autofahrer berücksichtigt werden. Wichtig sei, dass die verschiedenen Stellen wie Infrastruktur-Betreiber, Ausbildner oder Polizei zusammenarbeiten. Das zeige nachhaltige Wirkung. «Eine gute Mischung aus präventiven und repressiven Massnahmen hilft, die Unfallzahlen tief zu halten», sagt Gaugler.