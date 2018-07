Hiltl wärmt Babybrei nicht auf, weil Fleisch drin ist

Den Vorfall im Hiltl an der Zürcher Sihlstrasse hat M. S.* (39) auch ein paar Tage später noch nicht ganz verdaut: Als sie letzte Woche im Vegi-Lokal mit ihrer Familie zu Mittag ass, bat sie den Kellner, den Babybrei für ihre eineinhalbjährige Tochter aufzuwärmen. Der habe sich mit Verweis auf den achtprozentigen Fleischgehalt des Breis jedoch geweigert, worauf das Kind seine Mahlzeit kalt habe einnehmen müssen.

Umfrage Wie denken Sie über das Verhalten des Hiltl-Kellners? Ich finde es völlig übertrieben und unverhältnismässig.

Immerhin hat er sich mit dem heissen Wasser um eine Alternativlösung bemüht.

Was ist das Problem? In ein Vegi-Lokal gehört einfach kein Fleisch.

Weiss nicht.

«Das ist doch total übertrieben», sagt S. «Wir wollten schliesslich kein Fleischmenü bestellen, sondern nur, dass der Angestellte das Gläschen für eine Minute in die Mikrowelle stellt.» In allen anderen Vegi-Lokalen, die man zuvor mit dem Töchterchen besucht habe, sei das kein Problem gewesen. Zudem rate jeder Kinderarzt strikt von einer fleischlosen Ernährung von Kleinkindern ab, sagt S. «Hätten wir unser Essen nicht schon auf dem Teller gehabt, wären mein Mann und ich sofort aufgestanden und gegangen.»

«Kellner hätte bei Kader nachfragen sollen»

Geschäftsführer Rolf Hiltl hat Kenntnis von dem Vorfall. Er habe bereits mit dem betroffenen Kellner gesprochen, sagt er gegenüber 20 Minuten. Die Version des Angestellten decke sich aber nicht ganz mit jener von S. «Er sagte mir, dass er das Gläschen wegen des Fleischgehalts nicht zum Erhitzen in die Küche habe geben wollen, da wir ja ein Vegi-Restaurant sind. Er habe der Frau aber ein Gefäss mit heissem Tee-Wasser an den Tisch gebracht, damit sie den Brei so hätte wärmen können.»

Laut Hiltl war der Kellner aber etwas gar streng: «Er hätte bei einer Serviceleitung nachfragen sollen. Unsere ‹Vorbilder› hätten in diesem Fall ganz sicher Augenmass walten lassen und der Mutter den Babybrei aufgewärmt.» Danach könne man sie immer noch nett darauf hinweisen, dass es auch fleischlosen Brei gebe.

Grundsätzlich achte man als ältestes vegetarisch-veganes Restaurant – so wird das Haus Hiltl im Guiness-Buch der Rekorde geführt – sehr darauf, dass weder Fleisch noch Fisch in den Betrieb gelange. «Eine Sternengrill-Bratwurst in unserem Lokal zu verspeisen, geht daher nicht. Mit einem Babybrei mit bescheidenem Fleischanteil, der im geschlossenen Glas bleibt, können wir aber gut umgehen», sagt der Gastrounternehmer.

«Hiltl will nur gut dastehen»

Hiltl vermutet ferner, dass sich der Kellner – er ist portugiesischer Herkunft – nicht ganz klar ausdrücken konnte und es deswegen Missverständnisse gab. «Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Reaktion dem Ehepaar im ersten Moment in den falschen Hals geriet.» Jedoch habe ihm der Mitarbeiter versichert, dass sich weder S. noch ihr Mann bei ihm beschwert hätten – auch die Frage vor dem Bezahlen, ob alles zur Zufriedenheit gewesen sei, habe der Mann bejaht.

Hiltls Erklärungen klingen für S. seltsam. Zwar bestätigt sie, dass der Kellner ein Glas heisses Wasser an den Tisch brachte. «Auf diese Weise wird ein Babybrei aber nie und nimmer richtig warm.» Auch Sprachprobleme habe es keine gegeben. «Mein Mann und ich dachten sogar, dass der Kellner ein Deutscher sei», so S. Für sie ist deshalb klar: «Herr Hiltl sucht bloss nach Ausreden, damit er besser dasteht.»

Die Frage, inwieweit man in einem Vegi-Vegan-Restaurant mit Fleisch in Berührung kommen dürfe, sei in der langjährigen Geschichte immer mal wieder aufgeworfen worden, sagt Hiltl. «Fälle wie der hier beschriebene zeigen, dass die Frage komplex ist.» Deshalb sei man daran, einen eigenen Hiltl-Babybrei zu kreieren. Bis dahin wolle man diesen Vorfall zum Anlass nehmen, das Team erneut bezüglich Umgang mit Babybrei zu sensibilisieren.

* Name der Redaktion bekannt