Sind TV-Köche Schmutzfinken?

Sie wischen dreckige Hände am Geschirrtuch ab, reinigen das Schneidebrett dazwischen nicht gründlich und waschen sich nach Kratzen, Niesen und Husten nicht die Hände: Alle 50 Sekunden machen Köche in deutschen Kochsendungen einen Hygienefehler. Zu diesem Schluss kommt laut deutschen Medien das Bundesinstitut für Risikobewertung in einem neuen Bericht. Experten nahmen dafür in 100 Folgen verschiedener Formate die Hygiene unter die Lupe.

Auch Schweizer Kochsendungen müssen Kritik einstecken. «Manche Kochsendungen sind in Bezug auf Sauberkeit nicht gerade ein Vorbild», stellt Bruno Essig, Teamleiter des Kochclubs Eintopf, fest. Vor allem wenn es um das Probieren gehe, komme die Hygiene zu kurz.

Vom Mund in den Topf

Essig: «Regelmässig tauchen TV-Köche den Löffel in ein Gericht, probieren – und tauchen den Löffel danach gleich in die nächste Sauce.» Ebenso störe ihn, wenn die Köche den nackten Finger ins Gericht steckten. «Umso schlimmer ist, dass ich schon beobachtet habe, wie Köche vorher damit noch in der Nase gebohrt haben.»

Auch mit dem Abwaschen nehmen es die TV-Köche laut Essig nicht so genau. «Früchte halten sie oft nur kurz unters kalte Wasser, dabei sollte man Früchte und auch Gemüse immer gründlich abwaschen.» Zudem fällt ihm auf, dass die Köche etwa in der Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» manchmal «billige Handschuhe» tragen. «Diese schützen dann nicht genügend vor Bakterien.»

«Kochshow will Leichtigkeit vermitteln»

Auch Felix Brändli, Präsident des Kochclubs Pfäfferschoote, stehen bei Kochsendungen manchmal die Haare zu Berge. «Fällt ein Küchenutensil herunter, wird es gleich wieder benutzt und nicht zuerst gereinigt», sagt Brändli. Auch würden die Köche nicht zum Taschentuch greifen, wenn sie husten oder niesen. «Man sieht auch kaum TV-Köche, die ihre Hände waschen, nachdem sie einem Gast die Hand geschüttelt haben.»

Profis haben Verständnis für die unhygienischen Shows. «Ich fand Jamie Oliver auch immer einen Schmutzfink», sagt Stefan Wälte, Küchenchef im Restaurant Rössli Illnau. Schliesslich fasse der britische Starkoch alles Mögliche an und nehme dazwischen seine Finger in den Mund. Wälte räumt aber ein: «Eine Kochshow will eine gewisse Leichtigkeit vermitteln.» Deshalb könnten die Köche die Hygienevorschriften nicht pedantisch einhalten.

Übernehmen Zuschauer die Fehler?

Das Bundesinstitut für Risikobewertung rechnet damit, dass TV-Zuschauer die schlechte Küchenhygiene übernehmen: «Personen, die Kochvideos mit einwandfreier Küchenhygiene sehen, machen beim Nachkochen weniger Hygienefehler als diejenigen, die fehlerhafte Kochvideos sehen.» Schweizer Hobby-Köche widersprechen. «Jeder Koch kennt die Regeln der Küchenhygiene von seiner Kinderstube und wird sich die Hygiene in den Sendungen deshalb kaum zum Beispiel nehmen», sagt Felix Brändli.

Zudem kann sich laut Brändli jeder Zuschauer vorstellen, dass in zusammengeschnittenen Sendungen gewisse hygienische Vorkehrungen herausgeschnitten werden. «Denn eine Kochsendung, in der ständig wieder gewaschen und geschrubbt wird, würde sich niemand ansehen.» Felix Brüssig ist anderer Meinung: «Es ist nicht in Ordnung, wenn man Laien Hygienemassnahmen aufdrückt, Spitzenköche sich aber darüber hinwegsetzen dürfen.»