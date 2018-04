Kommt mit dem warmen Wetter das Hochwasser?

In diesem Frühling könnte es aufgrund der grossen Schneemenge in den Bergen zu Hochwasser kommen. Auf das Wochenende hin stellt sich warmes Wetter mit Lufttemperaturen um die 20 Grad ein. Doch trockenes und warmes Wetter reicht nicht, um die Gewässer über die Ufer treten zu lassen, erklärt Michèle Oberhänsli, Hydrologin beim Bundesamt für Umwelt (Bafu), erklärt: «In den Alpen haben wir zurzeit grosse Schneemengen in hohen Lagen. Anfangs April herrschte dort aber noch tiefer Winter, die Schneedecken sind noch ziemlich trocken.»

Hochwasserschutz: Das kann ich tun



Langfristig:

- Offene Lücken wie Luft- oder Lichtschächte sichern

- Ebenerdige Fensterfronten schützen

- Die Garageneinfahrt sollte eine leichte Neigung haben

- Wohin fliesst das Wasser? Muss ich allenfalls handeln?

- Waschmaschine, Tumbler, Öltank und Heizungstechnik sollten im Keller nicht direkt auf dem Boden stehen, sondern auf einem Sockel



Kurzfristig:

- Notfallplan erstellen

- Müssen Fahrzeuge oder Anhänger in Sicherheit gebracht werden?

- Wertsachen aus dem Keller holen (z.B. Weinsammlung etc.)

- Einmal durchs Haus gehen und schauen, was dem Wasser ausgesetzt sein könnte

- Auch Dinge mit emotionalem Wert sichern

Ob und wann es zu einem Hochwasser kommen könnte, hängt von der Wetterentwicklung ab. «Die Schneeschmelze allein reicht als Auslöser nicht aus», sagt Oberhänsli. Überschwemmungen im Frühling gebe es nur, wenn es im April viel regne oder die Schneeschmelze bereits einsetze, sodass die Böden vorgesättigt seien. Ausserdem bräuchte es eine längere Wärmeperiode mit hoher Nullgradgrenze sowie eine langanhaltende, kräftige Niederschlagsphase mit hoher Schneefallgrenze.

Im Wallis doppelt so viel Schnee wie durchschnittlich

Diese Voraussetzungen sind derzeit nicht gegeben, auch wenn mit dem warmen Wetter am Wochenende in den alpinen Gebieten die Schneeschmelze zunimmt. Das Bafu beobachtet die Situation laufend gemeinsam mit dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF), Meteo Schweiz und den kantonalen Behörden. «So können allfällige heikle Lagen erkannt und entsprechende Massnahmen getroffen werden», sagt die Hydrologin.

Oberhänsli betont jedoch, dass es derzeit vielerorts weniger Schnee hat als im Lawinenwinter 1999, dem ein extremes Hochwasser folgte. «Die Schneemassen konzentrieren sich vor allem in den hohen Lagen. Im Wallis hat es dort beispielsweise bis zu doppelt so viel Schnee wie im langjährigen Durchschnitt.»

Ein Franken für Prävention spart bis zu zehn Franken an Schäden

Auch bei der Versicherung Zurich beobachtet man die Situation. «Ein Hochwasser ist sehr ortsabhängig», sagt Michael Szönyi, Naturgefahren-Experte bei Zurich. Es sei deshalb wichtig, dass sich die Leute über die generelle Gefährdung ihres Wohngebiets bewusst seien. Die Versicherung hat zu diesem Zweck ein Tool aufgeschaltet, mit dem man in kurzer Zeit eine Gefahreneinschätzung erhält.

Da ein Hochwasser nicht unmittelbar bevorsteht, können jetzt bauliche Massnahmen zur Prävention realisiert werden (siehe Box). «Es ist nicht schwierig oder teuer, das Gebäude zu schützen», sagt Szönyi. Und es zahle sich aus: «Ein Franken für die Prävention erspart etwa vier bis zehn Franken an späteren Schäden. Langfristig sind bauliche Präventionsmassnahmen deshalb sinnvoll.» Die Schadensumme nach einem Hochwasser betrage weltweit im Schnitt rund zwanzig Prozent des Gebäudewertes.

«Hochwasser kann ein Gebäude zerstören»

Doch die Leute seien oft mangelhaft informiert. «Viele sind nach einem Hochwasser überrascht», sagt der Experte. «Sie denken, dass da vielleicht ein wenig Wasser in den Keller fliesst, das die Feuerwehr dann wieder herauspumpen kann. Dabei führt ein Hochwasser viel Schlamm und Dreck mit sich, dazu kommen Verunreinigungen, wenn der Nachbar etwa den Öltank nicht gesichert hat.» Für Betroffene sei eine solche Situation sehr belastend. Und die Folgen können verheerend sein: «Ein Hochwasser kann ein Gebäude zerstören», sagt Szönyi.

