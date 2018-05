Hürde für Einbürgerungen wird höher

Staatskundetest, Sprachprüfung, ein Nachweis für die Integrationsbemühungen und die geordneten finanziellen Verhältnisse: Wer sich in der Schweiz einbürgern lassen will, muss in vielen Kantonen einen Spiessrutenlauf absolvieren. In der Schweiz gilt häufig, dass sich nicht einbürgern lassen darf, wer in den letzten drei Jahren Sozialhilfe bezogen hat. Viele Kantone wollen nun noch weitergehen. Beispielsweise in Bern oder Graubünden wird nicht eingebürgert, wer in den letzten zehn Jahren Leistungen der Sozialhilfe bezogen oder bezogene Leistungen der letzten zehn Jahre nicht vollumfänglich zurückgezahlt hat.

Nun zeichnet sich ab, dass im Kanton Aargau ähnlich hohe Hürden wie in Bern oder Graubünden gelten werden. Auch in Zürich hat die SVP im Kantonsrat verschiedene Vorstösse eingereicht, um eine Zehnjahresfrist durchzusetzen. SVP-Nationalrat Erich Hess, der als Kopf hinter der Verschärfung im Kanton Bern gilt, sagt: «Es kann doch nicht sein, dass Personen, die dem Steuerzahler Geld schulden, dafür auch noch belohnt und eingebürgert werden.»

Strengere Regeln bei erleichterten Einbürgerungen gefordert



Die Einbürgerung sollte am Ende, nicht am Anfang eines guten Integrationsprozesses stehen, sagt Hess. «Die bisher geltenden, dreijährigen Fristen sind mir zu lasch, darum sollte die Praxis schweizweit verschärft werden.»

Strengere Regeln fordert er mittels einer parlamentarischen Initiative auch bei erleichterten Einbürgerungen, für die ebenfalls eine dreijährige Frist gilt. «Wer nicht eingebürgert wird, hat keine beträchtlichen Nachteile zu erwarten», sagt Hess. Ein ähnliches Ziel verfolgt der Vorstoss von SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann, die die erleichterte Einbürgerung von minderjährigen Sozialhilfebezügern ganz ausschliessen will.

Benachteiligung für Kinder



Mit dieser Forderung überhaupt nicht einverstanden zeigt sich Isabel Garcia, Präsidentin von Secondas Zürich, einer Organisation, die sich für die Rechte von Migranten einsetzt. «Kinder und Jugendliche können nichts dafür, dass ihre Eltern Sozialhilfe beziehen, und sollten deshalb nicht schlechter behandelt werden.»

Zwar befürwortet sie die Mindestfristen bei Einbürgerungsgesuchen. «Der im Aargau angekündigte Sprung von drei auf zehn Jahre ist allerdings extrem.» Viel wichtiger ist es ihr aber, dass die Regelungen schweizweit vereinheitlicht werden. «Schliesslich werden die Menschen Schweizerbürger und nicht Kantonsbürger.»

Bedenkliches Signal



Die SVP-Vorstösse werden auch von Stefan Manser-Egli, Kampagnenleiter für Bürgerrechte bei Operation Libero, kritisch beurteilt: «Es ist für eine Demokratie bedenklich, wenn das Einkommen zum Kriterium für den Ausschluss von politischen Rechten wird.» Zudem sei der Vorschlag ein entwürdigendes Signal an alle Schweizer Sozialhilfebezüger.

Viele Personen schlittern schuldlos in eine staatliche finanzielle Abhängigkeit, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter. Wenn man sie dann noch den politischen Rechten beraube, wiege das doppelt schwer. Mit der Operation Libero plädiert Manser-Egli deshalb für ein liberales Bürgerrecht: «Es braucht möglichst objektive und klare Kriterien für die Einbürgerung – und keine Verschärfungen.»

