«Sie müssen nicht lachen, ich habe ein neues Sofa»

Mit einer besonderen Neuigkeit schweifte Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) kurz vom Thema Zukunft ab. «Da müssen Sie nicht lachen», kündigte er der Journalistin am 40. Bleigiessen der «Schaffhauser Nachrichten» vom Donnerstag belustigt an. Aber er könnte heute eine News erzählen, die vor vier Stunden geschehen sei: «Ich habe ein neues Sofa!». Das Möbelstück befindet sich jedoch nicht in seinem Wohnzimmer. «Aber passen Sie jetzt auf, bei mir im Büro in Bern, nicht zuhause. Das ist der grösste Kompromiss, den ich mit meiner Frau verhandeln konnte», präzisierte er.

Das Sofa sei von Le Corbusier entworfen worden, sagt George Farago, Pressesprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. «Es ergänzt die beiden Sessel desselben Modells, die bereits im Büro stehen.» Das bisherige Sofa sei alt gewesen. «Es wurde im Rahmen des normalen Verfahrens vom Bundesamt für Bauten und Logistik ersetzt.» Laut ersten Rückmeldungen aus dem Umfeld von Bundesrat Cassis sei es schön und bequem. Dennoch arbeite er üblicherweise an seinem Schreibtisch oder am Sitzungstisch in seinem Büro.

Sofa mit Blumenmuster

Das private Sofa im Wohnzimmer des Bundesrats sorgte im Vorfeld der Bundesratswahlen für Schlagzeilen. Cassis hatte dem Blick für eine Homestory Einblick in sein Haus in Montagnola im Tessin gewährt. Dabei fiel ein mit blauem Blumenmuster überzogenes Sofa auf.

«Ach, du lieber Himmel!», entfuhr es NZZ-Stilexperte Jeroen van Rooijen damals gegenüber 20 Minuten. «Seine Einrichtung bestätigt das schlimme Klischee, wonach im Tessin die Zeit Anfang der 90er-Jahre stehen geblieben ist.» 20 Minuten hat danach sieben mögliche Kandidaten für das offizielle Bundesrats-Sofa vorgeschlagen.