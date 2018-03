In der Agglo stimmt nur jeder 5. Einwohner ab

Weil in Agglomerationen der Ausländeranteil oft hoch und die Stimmbeteiligung tief ist, befinden in den Zürcher Gemeinden Opfikon, Schlieren oder Dietikon gerade noch 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung über die Geschicke ihrer Wohngemeinde. Im übrigen Kanton ist es immerhin noch ein Drittel.

Umfrage Sollen Ausländer in den Gemeinden wählen und abstimmen dürfen? Ja, das gibt frischen Wind.

Ja, aber nur wenn sie mehr als 10 Jahre in der Schweiz wohnen.

Nein, nur wer sich einbürgern lässt, darf auch abstimmen und wählen.

Weiss nicht.

Herr Kübler*, warum gibt es in den Agglomerationen weniger Stimmberechtigte?



Durch die Zunahme des Ausländeranteils ist in einigen Gemeinden der prozentuale Anteil der Stimmberechtigten gesunken. Dies gilt für gewisse Agglomerationsgemeinden, typisch zum Beispiel in Opfikon oder Schlieren. Aber auch in Kernstädten sinkt der Anteil der Stimmberechtigten durch den Zuzug von Ausländern.



Sollen Ausländer in den Gemeinden mitbestimmen können?



Ausländer sind genauso von politischen Entscheiden betroffen. Deshalb ist das Stimm- und Wahlrecht nach einer gewissen Wohnsitzdauer eine gute Idee. Wer will, soll zur lokalen Demokratie beitragen können.



Welche Erfahrungen gibt es?



Einige Gemeinden und Kantone kennen bereits ein Wahl- und Stimmrecht für Ausländer auf Gemeindeebene und haben gute Erfahrungen gemacht. Meist liegen pragmatische Gründe vor. So konnten einige kleine Gemeinden Personalengpässe lösen, indem sie interessierten Ausländern den Weg in die lokalen Behörden öffneten. Die Gemeinden sollen aber selbst entscheiden können, ob sich Ausländer politisch beteiligen dürfen.



*Daniel Kübler ist Politologe an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie Aarau

Ähnlich sieht es in anderen Agglo-Gemeinden der Schweiz aus: In Pratteln BL beispielsweise äusserte sich bei der AHV-Abstimmung im vergangenen Herbst nur knapp jeder vierte volljährige Einwohner.

«Ausländer bauen unsere Städte»

Der Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr gefallen die Zahlen nicht. «Das ist kein Zeichen einer starken Demokratie.» Fehr schlägt ein Ausländerstimmrecht zumindest auf Gemeindeebene vor: «Unsere Städte werden von Ausländern mitkonzipiert und gebaut.» Wer massgeblich zum Reichtum eines Kantons beitrage, solle auch am demokratischen Prozess teilhaben können. «Das sind Leute, die sich mit frischem Wind und Power einbringen und ihre Umwelt mitgestalten wollen», sagt Fehr.

Nur wer eingebürgert ist, soll mitbestimmen

SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann sieht in den Zahlen kein Problem: «In der Schweiz gibt es Stimm- und Wahlfreiheit.» Gut integrierte Ausländer würden problemlos eingebürgert. «Man kann niemanden zur Einbürgerung oder an die Urne zwingen.»

Auch der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart sagt: «Wer mitbestimmen will, kann sich einbürgern – das ist die Voraussetzung.» Es sei Aufgabe einer Siedlungspolitik, eine gute «Durchmischung» der Bevölkerung punkto Beruf, Alter und Herkunft in den Gemeinden zu erzielen. Ein extrem überproportionaler Anteil an Ausländern in gewissen Agglomerationsgemeinden könne zu Problemen vor allem in den Schulen führen, so Burkart.

Für SVP-Nationalrat Andreas Glarner ist klar, dass die Anonymität der Agglomerationsgemeinden mit einem ausgebauten Sozialnetz viele Ausländer angezogen habe: «Die Ghettoisierung ist eine Folge verfehlter Migrations- und Siedlungspolitik der Linken.»

Städte wirken anziehend

Für Jacqueline Fehr ist der hohe Ausländeranteil in Agglomerationsgemeinden vielmehr eine Folge unserer internationaler werdenden Welt. «Wer im Ausland seine beruflichen Ideen verwirklichen will, fokussiert sich auf Städte.» In den Städten seien Hochschulen und internationale Arbeitgeber, die anziehend wirken. Und weil Wohnraum in den Städten schwer zu finden ist, sei das Umland attraktiv für Neuankömmlinge. Dies erkläre, so Fehr, weshalb sich in den Agglomerationen mehr Menschen aus dem Ausland niederlassen würden.



