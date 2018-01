«Wir zahlen 5 Mio für verhinderten Todesfall»

Verschüttete Strassen, Schlammlawinen und Hochwasser: Nachdem der Sturm Burglind durch die Schweiz gezogen ist, sorgten heftige Niederschläge für Schäden. Naturgefahren-Experte Hugo Raetzo vom Bundesamt für Umwelt erklärt, was die Behörden dagegen tun können und was ein Menschenleben wert ist.

Umfrage Macht die Schweiz genug gegen Naturgefahren? Ja, die Behörden sind geradezu vorbildlich.

Es gibt noch Nachholbedarf.

Nein. Stromausfälle und abgeschnittene Dörfer dürfen nicht vorkommen.

Natur ist Natur, da können wir nur wenig ausrichten.

Hugo Raetzo

Herr Raetzo, am Freitag waren einige Orte eingeschneit, das Unterengadin war für den Autoverkehr gesperrt, Strassen wurden verschüttet. Wird es solche Situationen in Zukunft häufiger geben?

Unterbrüche gab es immer schon und wird es auch immer geben. Ob sie zunehmen werden, lässt sich noch nicht beantworten.

Braucht es mehr Vorkehrungen – etwa Erdleitungen, um Stromausfälle zu verhindern, oder automatische Warnsysteme für gefährdete Orte und Strassen?

Wenn eine Stromleitung im Freien entlang von Bäumen oder gefährdeten Hängen führt, kann es Unterbrüche geben. Auch Strassen können betroffen sein. Grundsätzlich werden Infrastrukturen in der Schweiz geschützt. Es gibt bauliche, planerische und organisatorische Massnahmen – automatische Warnsysteme, die technisch stetig besser werden, gehören zu den Letzteren.

Lohnen sich diese Investitionen?

Präventionsmassnahmen, das zeigt unsere Erfahrung, lohnen sich immer. Schadensbewältigung kostet in der Regel ein Vielfaches.

Warnsysteme verhindern aber keine Schäden.

Die Investitionen für Warnsysteme sind in der Regel geringer als andere Massnahmen. Jedoch müssen adäquate Verhaltensweisen folgen, etwa Evakuationen oder Strassensperren. Es braucht eine spezifische Beurteilung vor Ort: Wie häufig tritt ein Ereignis mit welcher Wahrscheinlichkeit ein und welcher Schaden entsteht dabei.

Wie viel Geld gibt der Bund heute aus, um Todesfälle zu verhindern?

Wir haben relativ komplexe Berechnungsmodelle, mit denen wir zusammen mit den Kantonen Massnahmen beurteilen. Für einen verhinderten Todesfall werden Investitionen von bis zu 5 Millionen Franken ausgelöst. Es gibt in anderen Bereichen aber auch andere Summen, etwa Versicherer, die beispielsweise mit 10 Millionen Franken pro verhinderten Todesfall rechnen.

In welchen Regionen werden in Zukunft neue Schutzmassnahmen besonders nötig sein?

Grundsätzlich ist der ganze Alpenraum betroffen. Im Hochgebirge in Lagen über 2000 Meter, wo aufgrund des Klimawandels die Gletscher schmelzen und der Permafrost verschwindet, ist der Bedarf höher. Aus diesen Regionen treten auch häufiger Gemeinden und Kantone an uns heran.

Welche Massnahmen sind denkbar?

Einerseits sind das die erwähnten Frühwarnsysteme. Andererseits gibt es bauliche Massnahmen. Dazu können Schutzdämme, Lawinenverbauungen oder verstärkte Rückwände bei Häusern in Lawinen-Gebieten gehören. Zudem gibt es planerische Massnahmen. Das betrifft im Wesentlichen die Raumplanung. So geht es etwa darum, gefährdete Gebiete zu meiden und dort nicht zu bauen.

Gibt es ein Beispiel dafür?

Beim Murgang in Bondo von 2017 wurden einige Häuser verschüttet, die im neuen Teil des Ortes und nicht im historischen Kern standen. Es würde Sinn machen, diese Häuser abzureissen und ausserhalb des Gefahrenbereichs wieder aufzubauen.

Wer ist für diese Massnahmen zuständig?

Es ist immer eine Verbundsaufgabe zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Für die Sicherheit vor Ort sind grundsätzlich die Gemeinden zuständig, die von kantonalen Fachleuten unterstützt werden. Der Bund ist beratend tätig und finanziert zwischen 35 und 50 Prozent der Kosten für die Massnahmen.

Kann das Bundesamt für Umwelt ein Veto einlegen?

Wenn uns etwa ein Projekt für Schutzbauten vorgelegt wird, prüfen wir alle Aspekte des integralen Risikomanagements. Wir können die Finanzierung von Projekten ablehnen. Aber grundsätzlich sind wir nicht für den Vollzug zuständig.