«Schweizer Klischees gelten eher als bünzlig»

Herr Samochowiec, haben Schweizer im Entferntesten italienische Vorfahren oder sehen sie in ihrem Verhalten Parallelen zu italienischen Klischees, inszenieren sie sich gern als «Italo». Warum hängen sie ihre vermeintliche Italianità gleich an die grosse Glocke?

Die Klischees unterscheiden sich diametral. Italiener gelten als passioniert, aber nicht besonders gut organisiert. Schweizer gelten als gut organisiert, dafür aber als eher kühl. Und tatsächlich ist ein besonders emotionaler Patriotismus in unserer viersprachigen Schweiz selten.

Jakub Samochowiec ist promovierter Sozialpsychologe und Senior Researcher für gesellschaftliche und technologische Entwicklungen am Gottlieb Duttweiler Institut.

Warum?

Gemeinsame Mythen und Heldendenkmäler gibt es vergleichsweise wenig. Wir verbinden eher abstrakte Werte mit der Schweiz, etwa Vielfalt oder Neutralität. Wer sich in der Schweiz als Italiener sieht, kann sich mit der emotionalen Seite, mit «la dolce vita», abheben. Gute Organisation und Pünktlichkeit sind eher kühl und mit Bünzligkeit assoziiert.

Aber warum arbeiten Schweizer nicht gegen dieses Image, indem sie sich ihrer Erfolge – Uhren, Schokolade und Käse – rühmen?

Das sind sehr vergangenheitsbezogene Heidi-Bilder. Denken die Schweizer an ihre Vergangenheit, haben sie Bauern auf dem Berg im Kopf, was vielen nichts sagt. Denken die Italiener an ihre Vergangenheit, löst dies positivere Gefühle aus. In den Sinn kommen ihnen Rom, die Antike, die Renaissance, die die Welt geprägt haben.

Selbst SVP-Hardliner, die genau diese Schweizer Traditionen hochleben lassen, eifern den Italienern nach. «Familienfeste wie in Italien. Ich oben dran, ein grosser Tisch voller Leute» – das sei immer sein Traum gewesen, verriet zum Beispiel Adrian Amstutz. Ist das nicht paradox?

Nein. Die Italiener legen mehr Wert auf die Familie als die Schweizer. Für einen konservativen Politiker ist ein Familienbezug besonders wichtig und spricht für Traditionsbewusstsein. Aber natürlich ist das Rosinenpickerei. Denn egal ob SVP-Hardliner oder nicht – mit den Nachteilen einer Nation will man ja nichts gemeinsam haben.

Auch andere Nationen haben verlockende Traditionen. Warum aber zieht kaum ein Schweizer mit deutschen Vorfahren eine solche Show ab?

Italien ist als Ferienland für die Schweizer mit positiven Gefühlen verbunden. Sie denken an Sonne, Strand, Meer und an das gute Essen. Italien ist ein Image, eine sehr emotionale Marke. So haben Schweizer auch weniger Mühe aufzuzählen, was typisch italienisch ist, als was typisch schweizerisch ist.

Früher verbargen Italo-Schweizer ihre Herkunft lieber, um sich die Job-Chancen nicht zu verbauen. Ist das heute nicht mehr nötig?

Nein. Die Italiener haben sich vollständig integriert. In wenigen Jahren könnten auch die Secondos aus dem Balkan von manchen Schweizern beneidet werden. Zudem erweitert die Globalisierung unser mentales Gärtchen.