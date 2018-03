«Bürgerliche haben die Städte vernachlässigt»

Herr Hermann, die FDP will nun mit «urbanen Kernthemen» punkten. Sie zielt mit ihrem Programm «FDP Urban» auf die kreative Stadtbevölkerung ab. Kann das funktionieren?

Durchaus. Der Erfolg des GLP-Kandidaten Andreas Hauri bei den Stadtratswahlen in Zürich hat gezeigt, dass die Wähler auch liberale Kandidaten wählen und neben der Ökologie auch mit Themen wie Digitalisierung abgeholt werden können. Wenn sich die FDP der urbanen Bevölkerung annähern will, stellen sich jedoch verschiedene Probleme.

Welche?

Einerseits ist das Image der FDP stark von der nationalen Partei geprägt, die sich klar rechts positioniert, um keine Stimmen an die SVP zu verlieren. Mit diesem Image dürfte es schwierig werden, unter der Marke «FDP Urban» einen anderen Kurs zu fahren, da die Städter die Partei weiterhin als konservativ wahrnehmen. Zudem stellt sich die Frage, was etwa bei ökologischen Fragen «FDP Urban» noch von der GLP unterscheidet, da beide ähnliche Themen beackern.

Warum schafften es die Bürgerlichen bisher nicht, die links-grüne Dominanz in den Städten zu brechen?

Die Stadtbevölkerung denkt links-grün. Sie ist offen für Migration, interessiert sich für Ökologie und ist für soziale Gerechtigkeit. Und für öffentliche Dienstleistungen wie gute Schulen und einen starken öffentlichen Verkehr sind die Städter bereit zu bezahlen. In diesem Milieu, das von den Schweizer Grossstädten angezogen wird, haben es die Bürgerlichen mit ihren Positionen wie Steuersenkungen oder Sparprogrammen schwer. Für die Bürgerlichen gibt es aber auch in den Städten noch Wählerpotenzial, das sie bisher nicht ausgeschöpft haben, weil sie die Bedürfnisse der Städter vernachlässigt und sich auf die Agglomerationen konzentriert haben.

Ein Beispiel für den Wähler, den die FDP gewinnen will, ist der selbstständige Künstler, der von Regulierungen in den Städten betroffen ist. Sind bei dieser Wählerschaft liberale Rezepte gefragt?

Da bin ich skeptisch. Natürlich ist es als FDP sinnvoll, diese Schicht in den Städten anzusprechen. Ob zum Beispiel in der Kreativszene die Regulierungen das grösste Problem sind und deshalb jemand zur FDP umschwenken würde, ist aber fraglich. Denn auch wenn etwa ein Künstler die Regulierungen übertrieben findet, wird er wohl trotzdem links wählen. Vielen geht es nur darum, ein Gegengewicht zu den bürgerlichen Parteien zu setzen.

Viele Forderungen wie etwa Versuchsbereiche für autonomes Fahren oder die intelligente Parkplatzsuche sind weit weg von den tatsächlichen Problemen der Städter. Diese wünschen sich etwa günstigen Wohnraum. Wie kann die FDP hier überhaupt glaubwürdige Lösungen präsentieren, ohne gleichzeitig ihre Ideologie über Bord zu werfen?

Ein gewisses Potenzial gibt es für die FDP, wenn sie sich davon lösen kann, Genossenschaften zu verteufeln. Denn wie Befragungen zeigen, wollen die Wähler beim bezahlbaren Wohnraum pragmatische Lösungen, die auch auf privater Initiative basieren. Hier versteift sich die Linke zu stark auf den Ansatz mit den Genossenschaften und die FDP könnte mit Lösungen für ein günstiges Investitionsklima beim Wohnraum punkten.

Wie könnte die FDP neben ihrer urbanen Offensive noch zulegen?

Das Lebensgefühl der urbanen Bevölkerung abzuholen, ist das eine. Da hat die FDP Aufholbedarf, denn als Partei, die Lösungen für die drängenden Probleme der Städte findet, ist sie bisher nicht aufgefallen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Kandidaten vorzuschlagen, die auch bis ins Mitte-links-Lager Ausstrahlung besitzen.

