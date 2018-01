«Man setzt uns mit den Franzosen gleich»

Herr Ruetschi, 20 Minuten berichtete gestern über eine Grafik in einem Manual der Zürcher Hotelfachschule. Darin werden Westschweizer als «Bremser» bezeichnet. Wie denken Sie darüber?

Dass sich so etwas ausgerechnet in den Unterlagen dieser kleinen, unbekannten Zürcher Hotelfachschule findet, ist total grotesk. Man bedenke: In den Top Ten der weltbesten Hotelfachschulen finden sich gleich deren drei aus der Westschweiz. Aus der Deutschschweiz ist keine aufgeführt. Vielleicht war die Schule ja einfach neidisch auf die Welschen.

Pierre Ruetschi ist Chefredaktor der «Tribune de Genève».

In einer kleinen Umfrage haben wir die Leser gefragt, was sie von der Aussage halten, dass Romands Bremser seien. Was denken Sie, wie viele stimmten zu?

Ich mag nicht schätzen. Aber ich denke, ziemlich viele.

Mehr als die Hälfte. 54 Prozent, um genau zu sein.

Das geht ja noch. Ich dachte, es wäre schlimmer. Die Resultate einer Schnellumfrage sollte man aber sowieso nicht überbewerten: Die Leute antworten für gewöhnlich radikaler und verteilen gerne Ohrfeigen.

Trotzdem: Die Zustimmung ist doch relativ hoch. Warum hält sich das Klischee des faulen, arbeitsscheuen Welschen derart hartnäckig in den Köpfen von Deutschschweizern?

Weil sie uns mit den Franzosen gleichsetzen. Die sind ja bekannt für ihre strikte gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit. Christoph Blocher sagte einmal, wir Welschen hätten nur zur Hälfte ein Schweizer Bewusstsein. Das ist natürlich Unsinn. Wir sind durch und durch Schweizer und haben dieselbe Arbeitsmoral wie die Deutschschweizer.

Aber irgendwie müssen sich die beiden Arbeitsweisen doch unterscheiden. Sonst gäbe es auch keine Klischees.

Sehen Sie, wir Welschen pflegen einfach einen anderen Stil. Wir können seriös arbeiten und dabei dennoch locker bleiben und nett sein. Auf die Deutschschweizer wirkt das dann so, als seien wir weniger produktiv. Was natürlich nicht stimmt. Ein bisschen mehr Entspanntheit bei der Arbeit würde auch gewissen Deutschschweizern gut tun.

Fleissige, humorlose Deutschschweizer hier, weltgewandte, arbeitsscheue Welsche dort: Vorurteile gibts hüben wie drüben. Hat sich die Lage in den letzten Jahren diesbezüglich eher ent- oder angespannt?

Schauen Sie, der Austausch zwischen Deutschschweizern und Romands ist heute weniger stark ausgeprägt als früher: Die Wirtschaftsmacht konzentriert sich zunehmend in der Deutschschweiz, das Au-pair-Wesen ist ausgestorben und es gibt weniger Deutschschweizer, die Französisch sprechen. Und Vorurteile entstehen eben dann, wenn man den anderen nicht kennt.

Durch die Frühenglisch-Einführung in zahlreichen Deutschschweizer Kantonen wird der Austausch wohl auch nicht besser.

Nein, ganz sicher nicht. Der Trend von «English first» in der Deutschschweiz ist ein sehr schlechtes Signal im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen den beiden Landesteilen. Hier in der Westschweiz wurde das so aufgenommen, dass sich die Deutschschweizer von den Romands abwenden.