Irische Abzocker wollten auch Platten reinigen

Daniel W.* zahlte 2700 Franken für eine Dachreinigung, nachdem ihm eine Gruppe irischer Handwerker ihre überteuerten Leistungen aufgeschwatzt und dann aggressiv auf der Rechnung beharrt hatte. Die Dachreiniger waren zuvor auch in Uster aktiv gewesen: Am vorletzten Samstag machten sie vor einer Siedlung in Uster halt. Laut einem Leser-Reporter war es dieselbe Gruppe wie in Regensdorf. «Schon bevor sie bei allen Anwohnern klingelten, hatten sie auf unserem Plattenweg den Schlauch ausgerollt», erzählt er.

Für diese Dachreinigung zahlte Daniel W.* 2700 Franken.



«Dass die Polizei nichts machen kann, finde ich bedenklich»

Die Handwerker hätten kein Wort Deutsch gesprochen und ihr Angebot allen Bewohnern der Siedlung in unverständlichem Englisch unterbreitet. «Nachdem die versammelte Nachbarschaft ihnen zu verstehen gegeben hatte, dass wir die Reinigung nicht möchten, wurden die Handwerker aggressiv», so der Leser. Teilweise sei ein Ire ihm noch 30 Zentimeter vom Gesicht entfernt gewesen und habe auf ihn eingeredet. «Nachdem die Truppe abgezogen war und noch draussen auf der Strasse wartete, habe ich die Kantonspolizei Zürich alarmiert, doch dort sagte man mir, man könne nichts unternehmen. Das finde ich bedenklich.»

Laut Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, kann die Polizei in solchen Fällen nur eingreifen, wenn die Hausierer noch vor Ort sind und eine strafbare Handlung begangen oder angedroht haben. «Eine ruppige Verhandlungsart ist noch kein Verbrechen», so Hirt. Trotzdem nehme man jede Meldung ernst und suche auch das Quartier ab, wenn die Hausierer beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort seien. Hirt vermutet, dass im vorliegenden Fall die Hausierer bereits das Weite gesucht hatten.

Bewilligungen können einfach eingeholt werden

Handeln könne die Polizei etwa, wenn die notwendigen Bewilligungen nicht vorlägen, sagt Hirt. Ausländische Hausierer brauchen einerseits einen Meldeschein, den sie online ausfüllen und beantragen können. Damit dürfen sie 90 Tage pro Kalenderjahr in der Schweiz arbeiten. Zudem müssen sie aus dem Heimatland die Bestätigung mitbringen, dass sie Sozialversicherungsbeiträge abrechnen. Weil sie wie Hausierer arbeiten, müssen sie zudem bei der Sicherheitsdirektion eine Reisendenbewilligung einholen.

Hirt rät, Hausierern kritisch zu begegnen und sich nicht von den vermeintlich tiefen Preisen locken zu lassen. «Man sollte sich nicht hetzen lassen und Offerten in Ruhe prüfen, allenfalls kann man im Netz noch Informationen zur Firma recherchieren.» Treten die Hausierer aggressiv auf, solle man sich nicht einschüchtern lassen, schliesslich obliege das Recht, Aufträge zu erteilen, allein dem Hausbesitzer. «Im Zweifelsfall die Polizei avisieren, möglichst bevor die Arbeiter wieder verschwunden sind.»

(pam)