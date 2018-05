Das geschah vor dem Tod von Isabella T.

Isabella T. (†20) wurde in einen Teppich gerollt und in einem Waldstück in Zezikon TG abgelegt, nachdem sie in der Nacht vom 2. auf den 3. November in der Wohnung von J.B.* in Thundorf TG starb. Im Januar 2018 wurde die Leiche der Frau entdeckt.

Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, soll es sich bei B. um einen «stadtbekannten Dealer» gehandelt haben, den Isabella durch ihre Cousine kennengelernt habe. Zusammen mit Freundinnen sei Isabella in die Wohnung von B. in Thundorf gefahren und später als einzige geblieben.

Mit zwölf ins Koma getrunken

In seiner Vernehmung gab B. an, Isabella habe einen «epileptischen Anfall» gehabt. Er habe versucht, Isabella wiederzubeleben. Laut dem Autopsiebericht, aus dem die Zeitung zitiert, waren aber einzelne kurze epileptische Anfälle für den Tod «nicht relevant».

Wie die «NZZ am Sonntag» weiter schreibt, soll Isabella Geldschulden gehabt haben. T. sei bei ihren Grosseltern in einem serbischen Dorf aufgewachsen, bevor sie mit acht Jahren nach Zürich und später in den Aargau zog. Im Alter von zwölf Jahren habe sie sich ins Koma getrunken und sei von der Vormundschaftsbehörde daraufhin in ein Internat im Zürcher Oberland geschickt worden.

Ihre Leidenschaft war der Ausgang

Dort wurde Isabella offenbar schwanger, trieb das Kind aber ab. Mehrere Schüler berichten der Zeitung gegenüber von drakonischen Strafen im Heim: Schüler seien an Pferdezaumzeug gebunden und um einen See gezogen worden. Auch seien sie angeschrien worden. Einige hätten im Keller schlafen müssen. Eine Stellungnahme der Behörde fehlt, für 20 Minuten waren die Verantwortlichen am Sonntag nicht erreichbar.

Vor ihrem Tod arbeitete Isabella T. in der Filiale einer Fast-Food-Kette in Spreitenbach AG. Ihre Leidenschaft sei der Ausgang gewesen. Auch Drogen habe sie konsumiert. Zu ihrem Todeszeitpunkt fanden sich laut dem Autopsiebericht Spuren von Kokain, Cannabis und Alkohol in ihrem Körper.

J.B. wieder an der Langstrasse gesehen

Die Staatsanwaltschaft Thurgau ermittelt weiter gegen J.B. Im Fokus stünden die Tatbestände Unterlassung der Nothilfe, Störung des Totenfriedens und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kollegen von Isabella wollen J.B. mittlerweile wieder in einer Bar gesehen haben.

Gegenüber 20 Minuten sagt auch Isabellas Mutter Violeta T., J.B. sei wieder an der Langstrasse gesehen worden. «Er trägt eine Mitschuld am Tod meiner Tochter und läuft jetzt frei herum. Das ist nicht gerecht», sagt sie. «Dieser Mann hat meine tote Tochter in einen Teppich gewickelt und entsorgt wie ein Stück Abfall.»

Viele offene Fragen

Vorwürfe richtet Violeta T. an die Behörden. «Die Untersuchung läuft offiziell weiter, aber nichts passiert.» Es gebe viele offene Fragen – etwa, weshalb Isabella nackt gewesen sei, als sie gestorben sei. Die persönlichen Sachen von Isabella seien ihr nie zurückgegeben worden. «Wir haben nur ein Stück ihres Piercings erhalten.»

«Wenn das Opfer eine Frau Meier oder Frau Müller gewesen wäre, dann würden die Behörden mehr machen», sagt T. Sie werde auf jeden Fall weiter kämpfen. «J.B. wusste, was er tat. Ich kämpfe, dass einem anderen Mädchen nicht das Gleiche passiert.»

*Name der Redaktion bekannt

(ehs)