Schweizer setzen sich als Italos in Szene

Die Gäste auf der Party plaudern über Reisen und Kulturen. Plötzlich posaunt Felix Meier stolz heraus: «Ich bin im Fall Italo.» Seine Ur-Ur-Grossmutter sei aus Italien in die Schweiz eingewandert. Oder erinnern wir uns an Schweizerinnen wie Fränzi Müller: Beim Pizzaessen in Ascona riss es sie vom Stuhl, als Musik erklang – wegen ihres angeblich «italienischen Temperaments». Selbst SVP-Hardliner Adrian Amstutz eifert den Italienern nach. «Familienfeste wie in Italien. Ich oben dran, ein grosser Tisch voller Leute» – das sei immer sein Traum gewesen, verriet er in der SRF-Sendung «Focus Blind Date».

Dass sich Schweizer gern als Italiener verkaufen, bringt die Meme-Seite Hajdgenoss in einem Meme auf den Punkt. «Wenn en Schwiizer en Gentest macht und usefindet, dass er zu 3% Italiener isch», lautet der Titel des tausendfach gelikten Beitrags. Dann würden sich Schweizer als Italo bezeichnen, mit Wörtern wie «minchia» und «vaffanculo» schimpfen, für den Fussballclub Juventus fanen und ihre Instagram-Biografie mit der Schweizer und der italienischen Flagge schmücken. Fabian nenne sich zudem Fabio, und an der WM würden die Möchtegern-Italos Italien anfeuern.

Gefragter Italo-Style

Auch Mimmo Esteriore fällt auf, dass sich Schweizer gern italienisch geben. «Ich erlebe oft junge Schweizer, die einen auf Italo machen, obwohl sie auf Italienisch nicht mehr als Ciao, Pizza und Spaghetti sagen können», sagt der Basler Secondo schmunzelnd. Besonders gefragt sei diese Identität, wenn Italien etwa an der Europa- oder Weltmeisterschaft im Fussball dabei sei. «Würde Italien im Sommer an der WM spielen, würden alle Ein-Prozent-Italiener ein Italien-Trikot kaufen und bei uns im Salon einen auf Italo machen», erzählt Esteriore lachend.

Der Inhaber eines Coiffeursalons berichtet zudem, dass junge Schweizer Männer oft explizit italienische Frisuren wünschen. Dazu zählten markante Frisuren mit Koteletten. Esteriore: «Gerade den Blonden sieht man aber immer noch an, dass sie keine Italiener sind.» Um südländisch auszusehen, würden sich manche regelmässig im Solarium bräunen. «Damit der Teint zum Rest passt, lassen sie sich Haare und Augenbrauen dunkel färben.»

Die Schweizerinnen trügen italienische Mode und knalligen Lippenstift. «Dazu schmücken sie ihr Handy oft mit einer Juve-Hülle.» Für Esteriore ist klar: «Mit dem Italo-Style wollen die Männer ihre Erfolgschancen bei Frauen erhöhen.» Die Frauen erhofften sich mit dem Look eine Beziehung mit einem Italiener. «Zum Beispiel, weil sie sich gern an den Ferien-Flirt in Italien erinnern.» Esteriore erstaunt das Verhalten. «Mensch ist Mensch. Schweizer sind doch genauso gutaussehend wie Italiener.»

«Italienische Herkunft gilt als Bereicherung»

Auch Catia Porri, Mitglied des Vorstands SP Migranten Kanton Zürich, pflichtet bei: «Manche Schweizer sind fast neidisch auf die Secondos oder Terzos.» Heute gelte die italienische Herkunft als Bereicherung, weil sich die Schweizer mit den schönen Seiten der Italiener identifizieren – dem guten Essen, den schönen Möbeln, Autos und Kleidern. «Die jungen Italo-Schweizer sind bodenständige Schweizer und können zugleich ihre Italianità ausleben, ohne Nachteile befürchten zu müssen.»

In den 60er- und 70er-Jahren hätten die Schweizer die Italiener dagegen noch als Tschinggen beschimpft. «Erfahren die Leute heute, dass ich Florentinerin bin, brechen sie fast in Begeisterungsstürme aus», sagt die 67-Jährige. In der Schule dagegen hätten die anderen Kinder ihr früher «Tschinggalamore Dräck an der Schnore» nachgerufen.

«Macht eigene Identität interessanter»

Schweizer stehen zu ihrem Hang, sich schnell als Italiener in Szene zu setzen. «Entdeckt man, dass in einem etwas italienisches Blut fliesst, macht es die eigene Identität spannender», sagt Cloé Jans, Gesellschaftsforscherin am GFS Bern. Zudem stünden Italiener für das Gegenteil der Schweizer. «Es ist toll, wenn man das Bünzli-Image der Schweizer mit der lebensfrohen Italianità aufwerten kann.»

Verlockend ist laut Jans auch, dass Italien mit seiner prägenden Kultur weltweit eine grössere Ausstrahlungskraft hat als die Schweiz. «Alle wollen Venedig sehen, aber die wenigsten träumen von einer Reise nach Zürich oder Bern.» Sie finde das Zelebrieren der Italianità schön. «Lächerlich wird es, wenn die italienischen Vorfahren ein Schwindel sind und man sich damit nur wichtig machen will.»