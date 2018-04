Jetzt gibts wieder Rivella im Speisewagen

Ab sofort bietet die SBB in ihren Zügen heisse Rollschinkli und Tessiner Polenta neben Klassikern wie Zürcher Geschnetzeltes und Hörnli mit Gehacktem an. Für leichte Kost sorgen ein vielseitiges Salatangebot und Apéro-Häppchen. Wer am Morgen reist, kann neuerdings von erweiterten Frühstücksvariationen profitieren. Die SBB setze dabei auf Schweizer Partner wie Rivella, Mövenpick oder Emmi sowie auf regionale Schweizer Bierbrauereien, teilt SBB-Mediensprecher Christian Ginsig mit: «Speziell Rivella wurde von unseren Kunden immer wieder nachgefragt und ist deshalb ab heute wieder im Speisewagen erhältlich.» Für das Feierabendbier im Speisewagen könnten Pendler neu aus einem wechselnden Sortiment auswählen: Von April bis Juli wird neben Feldschlösschen und Carlsberg das Muotathaler Wildiheubier «Äs gäächs» der Brauerei Rosengarten aus Einsiedeln ausgeschenkt.

Schrittweise mehr Speisewagen

Zu den Neuerungen gehört weiter eine durchgehende Bedienung in den Speisewagen, wie die SBB mitteilt. Intercity- und Eurocity-Züge werden von 6.30 bis 21 Uhr durchgehend bedient. Zudem bietet das Take-away-Angebot eine grössere Auswahl an Produkten als bisher. Kunden der 1. Klasse kommen schrittweise in den Genuss eines Services am Platz. In Zügen ohne Speisewagen bedienen Minibars weiterhin die Kunden. Die neuen Züge der SBB führen in den nächsten Jahren zu einem Ausbau der Speisewagen. Bis im Jahr 2021 werden 159 Speisewagen rollen. Heute sind es erst 107 Stück.

Neue Uniformen für das Personal

Zudem erhalten die rund 600 Mitarbeitenden in der Bahngastronomie neue Uniformen, die an die Bekleidung des Zugpersonals angeglichen sind.

(bus)