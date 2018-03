Am Wochenende wird es bis zu 17 Grad warm

Erst eine Woche ist es her, dass die Schweiz bei zweistelligen Minustemperaturen schlotterte und viel Neuschnee für Chaos auf den Strassen sorgte. Grund dafür war laut Patrick Suter von Meteonews eine östliche Kälteströmung aus Russland mit teils sibirischen Einflüssen.



«Für Anfang März war das schon eher ungewöhnlich», sagt Suter. Nun hält aber der Frühling doch noch Einzug mit milden Temperaturen von derzeit 12 Grad. «Somit ist es fast 25 Grad wärmer als noch vor zehn Tagen», sagt Suter. Milde Luftmassen aus Spanien und Nordafrika seien für den Temperaturanstieg verantwortlich.



T-Shirt-Wetter dank Föhn

Am Donnerstag und Freitag bleibt das gemäss Suter so. «Es gibt besonders am Donnerstag wunderschönes Frühlingswetter mit viel Sonne und einzelnen Wolkenfeldern.» Am Wochenende sorge dann eine Föhnlage sogar schon fast für T-Shirt-Wetter.



«In den Föhntälern erwarten wir Temperaturen von bis zu 17 Grad», erklärt Suter. Im Mittelland bleibe es hingegen wechselhaft und werde mit 10 bis 12 Grad etwas kühler. Auch der Wochenstart gestalte sich veränderlich mit Sonnenstrahlen, Wolken und einigen Regengüssen.



Tschüss Winter! (Video: Leser-Reporter)

Alles blüht

Das mildere Wetter in den letzten Tagen habe zudem dafür gesorgt, dass auch die ersten Blumen blühen, sagt Suter. «Hasel, Erle, aber auch Ulme und Pappel blühen nun noch intensiver. Auch die Oster-Glocken spriessen jetzt relativ schnell, wenn es wärmer wird.»

Das bedeute auch, dass Pollen-Allergiker dies vermehrt zu spüren bekommen. Allen Garten-Liebhabern rät Suter: «Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, den Garten für den Sommer vorzubereiten.»

Wie geniessen Sie die sonnigen Frühlingstage? Schicken Sie uns Ihre Frühlings-Bilder und -Videos!

(duf)