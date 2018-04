Jetzt kommen Mami und Papi sogar in den Hörsaal

Sie kontrollieren ihre Sprösslinge in allen Lebenslagen und betreuen sie etwa auch nach dem Auszug in eine WG: Helikopter-Eltern sorgen immer wieder für Diskussionen. Das macht auch im Studium nicht Halt.

«Neuerdings sind an Erstsemestrigen-Tagen nicht nur die Studenten anwesend, sondern auch Eltern», sagt die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm zur «Schweiz am Wochenende». Sie betreuten ihre Kinder heute bis ins Erwachsenenalter und darüber hinaus. An der Uni Fribourg habe Stamm etwa die Frage «Wo muss mein Sohn in die Vorlesung?» gehört.

450 Leute an Eltern-Infoabend

Auf der Strecke bleibt laut der Erziehungswissenschaftlerin die Selbstständigkeit: «Viele sind heute erst mit 25 Jahren so weit, wie es frühere Generationen mit 18 waren.» Auch von den Unis forderten die Studenten lieber klare Ansagen statt Freiheiten. Das gehe «bis hin zur Zeichenzahl, weil die Eltern das Ganze kontrollieren wollen», so die Forscherin weiter.

Auch die Unis haben reagiert: So führt die Uni Basel seit 2013 unter dem Namen «Uni für Eltern» Info-Veranstaltungen durch, beim letzten haben 450 Personen teilgenommen. Dabei gehe es nicht um Bevormundung, sondern um Aufklärung, sagt Markus Diem, Leiter der Studienberatung. Vor allem Väter und Mütter, die selber nie an einer Hochschule waren, bekämen so Einblicke.

Besonders im deutschsprachigen Raum sieht die Zeitung einen Trend für Angebote speziell für Eltern. Das klinge manchmal eher nach Primar- als nach Hochschule: «Keine Sorge: Die Universität ist an Ihrer Seite! Gemeinsam mit unseren Experten aus der Studienberatung und mit Mentoren, die Ihr Kind auf seinem Weg zum Bachelor oder Master begleiten», schreibt zum Beispiel die Uni Erfurt.

Kiss-&-Go-Zonen vor Gymi-Prüfung

Auch bei 20 Minuten waren die Helikopter-Eltern schon öfters Thema. Denn nicht nur im Studium, auch in der WG ihrer Kinder mischen sie oft kräftig mit: Manche kämen in den WGs vorbei, um die Wäsche zu machen oder den Kühlschrank zu füllen, sagte Jonas A. Müller, Zentralpräsident des Schweizerischen Studentenvereins.

Vor den Gymi-Aufnahmeprüfungen, mussten im Kanton Zürich 2017 sogenannte Kiss-&-Go-Zonen eingerichtet werden, damit sich Eltern vor der Prüfung von ihren Kindern verabschieden konnten. Zuvor waren sie zum Teil bis ins Prüfungszimmer gekommen. «Ich musste mir den Zutritt regelrecht erkämpfen», sagte eine Lehrerin damals.

(nk)