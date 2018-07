Jetzt kommen im SBB-Zug Glace-Verkäufer vorbei

Wer in den nächsten Wochen mit dem Intercity zwischen Zürich und Bern unterwegs ist, könnte ihnen begegnen: Den Glace-Verkäufern. An heissen Tagen werden jeweils zwei bis drei Mitarbeiter der Elvetino AG, dem Cateringunternehmen der SBB, mit einem Bauchladen durch mehrere Intercity-Züge laufen. Das Angebot: drei Sorten Cornets und ein Lemon-Glace von Emmi. Der Preis liegt bei vier Franken.

Am Montag wurden die Glaces zum ersten Mal an Passagiere der ersten und zweiten Klasse verkauft. «Die Aktion ist sehr gut angelaufen, am ersten Tag waren die Glaces ausverkauft», sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli. Wie lange sie weiter laufe, könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Allenfalls werde der Glace-Verkauf auf weitere SBB-Strecken ausgedehnt.



(kaf)