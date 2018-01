Jetzt schiesst Ex-Bachelor Vujo gegen Badran

Der Abstimmungskampf um No Billag geht in die heisse Phase und entsprechend emotional wird auf Social Media diskutiert. Diese Woche machte sich Medizinstudentin und Vizepräsidentin der Stadtzürcher Jungfreisinnigen Jessica Brestel (22) auf Twitter für ein Ja zu No Billag stark – und kassierte dafür eine virtuelle Ohrfeige von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (56).

Buahh, was läuft da bei der Maturität falsch. Bekommt jetzt jeder so einen Schein, selbst wenn man dumm wie Brot ist?– Jacqueline Badran (@JayBadran) January 9, 2018

Es folgte ein Hickhack der Parteien. Die Junge SVP und die Jungfreisinnigen des Kantons Zürich forderten eine Entschuldigung von Badran. Badran kontert: «Umgekehrt, Brestel und die Junge FDP sollen sich für dieses saublöde Statement bei der Bevölkerung entschuldigen. »

Gavric will die Fetzen fliegen lassen

Jetzt bekommt Studentin Brestel weitere Unterstützung. Vujo Gavric (32), Ex-TV-Bachelor, meldete sich bei 20 Minuten. Bis jetzt habe er sich aus der No-Billag-Diskussion rausgehalten, «aber jetzt muss ich wirklich mal loslegen». In der Schweiz dürfe jeder sagen, was er denke, «aber Frau Badran ist übers Ziel hinausgeschossen».

Einen Bachelor könne man dumm wie Brot nennen, das nehme er mit Humor. «Aber wenn eine ältere gestandene Frau eine 22-jährige Studentin angreift, dann finde ich das nicht okay.» Deshalb hat Gavric auch eine klare Ansage für die SP-Frau: «Es heisst ja, bei Frau Badran fliegen die Fetzen. Willkommen im Club. Ich bin ready!»

