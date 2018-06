Deutsche feuern jetzt die Schweizer Nati an

Was für ein Fiasko: Nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch gegen Südkorea ist Titelverteidiger Deutschland bereits nach der WM-Vorrunde ausgeschieden – zum ersten Mal in seiner WM-Geschichte. Kein Wunder, ist für unsere Nachbarn die Fussballwelt zusammengebrochen. Dennoch haben viele von ihnen bereits wieder Trost und Hoffnung geschöpft. Der Grund ist – die Schweiz.

Denn unsere Nati mausert sich zum Liebling der Deutschen: Auf Social Media bekunden mehr und mehr ihre Solidarität mit Shaqiri, Lichtsteiner und Co. «Liebe Schweizer, wir haben jetzt alle Zeit der Welt, um euch die Daumen zu drücken», twittert ein deutscher Fussballfan. Ein anderer: «Vorher fand ich euer Team schon geil – seit heute möchte ich nur euch als Weltmeister und schreie laut: Hopp Schwiiz!» Ein Besucher des Public Viewings in Konstanz (D) sagte gegenüber Nau: «Jetzt setzen wir unsere Hoffnungen auf die Schweiz, die müssen es richten.»

Liebe Schweizer, wir haben jetzt alle Zeit der Welt, um Euch die Daumen zu drücken: 🇩🇪✊für🇨🇭 Auf geht's!#HoppSchwiiz — 🐰LittleNibbles🥕🐇 (@patschbaby) 27. Juni 2018

Liebe Schweizer - vorher fand ich euer Team schon geil - seit heute möchte ich nur euch als Weltmeister und schreie laut: #HoppSchwiiz — MM (@mach_es_richtig) 27. Juni 2018

Sympathien für den Underdog?

Wie ist der sportliche Frontenwechsel zu erklären? Die Menschheit verbünde sich gern mit den Underdogs, sagt Sportjournalist und Teleclub-Experte Marcel Reif. Anders als Turnierfavorit Frankreich oder Geheimfavorit Belgien – ebenfalls Nachbarn Deutschlands, die den Sprung ins Achtelfinale geschafft haben – zähle die Schweiz zu den Aussenseitern des Turniers. Diese Rolle meistere sie aber mit Bravour: Sie zeige guten Fussball und stehe verdient in der K.o.-Phase. «Als Fussball-Romantiker muss man das einfach toll finden, umso mehr, wenn es sich um den kleinen Nachbarn handelt», sagt Reif.

«Sportschau»-Legende Waldemar Hartmann glaubt dagegen nicht an die Underdog-Theorie. «Ich hatte immer den Eindruck, dass dieses Underdog-Denken von den Schweizern selbst kommt. Sie haben sich immer kleiner gemacht, als sie sind.» Der ehemalige TV-Moderator appelliert an die Schweizer: «Denkt ruhig mal ein bisschen grösser!» Grund habe man allemal, stehe die Schweizer Fussball-Nati doch auf Platz sechs in der FIFA-Weltrangliste.

Hartmann sieht nur einen Grund, dass deutsche Fans jetzt ins Schweizer Lager wechseln: die geografische Nähe. Denn je weiter entfernt von der Grenze, desto weniger würden der Schweizer Nati die Daumen gedrückt. «In Süddeutschland fiebern die Menschen eher mit der Schweiz mit, im Norden dagegen mit Dänemark», sagt der Fussball-Experte. Hartmann selbst lebt in Berlin. «Hier fiebern nur die Mitarbeiter der Schweizer Botschaft mit.»

«Solidarisierung mit den Kleinen ist einfacher»

Während uns Deutsche das Weiterkommen gönnen, ist hierzulande die Schadenfreude über das WM-Aus der Löw-Elf gross – unzählige Memes auf Social Media zeugen davon. Marcel Reif hält das für «völlig normal»: «Für den grossen, erfolgsverwöhnten Nachbarn ist es immer einfacher, Sympathien für den kleinen zu entwickeln als umgekehrt. Mit der Häme muss Deutschland leben können.»

Auch für Hartmann ist augenfällig, dass die sportliche Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Er erinnert etwa an die Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich. «Als die Schweiz in der Vorrunde ausschied, trugen plötzlich alle Holland-Trikots. Deutschland-Leibchen hat man dagegen kaum gesehen.»

Als Doppelstaatsbürger wisse er um das besondere Verhältnis zu den Bewohnern des «grossen Kantons». Hartmann: «Die kommen halt öfter mal auch grossmäuliger daher, als es der brave Schweizer ertragen kann.»