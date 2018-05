Jetzt wird es richtig gruusig

Wer am Montag keinen Regenschirm dabeihat, ist selber schuld: Am Nachmittag und bis hinein in die Nacht regnet es im Norden der Schweiz flächendeckend. Bis zum Dienstagmorgen fallen pro Quadratmeter zwischen zehn und 50 Liter Niederschlag, am meisten entlang der Voralpen.

«Es wird richtig nass», sagt Roger Perret von MeteoNews zu 20 Minuten. Während viele Menschen vom feuchten Wetter genervt sein dürften, ist es für Pollenallergiker, Landwirte und Gärtner ein Segen. «In den nächsten paar Tagen können sich Pollengeplagte entspannen», sagt Perret. Die Pollen würden nun endlich einmal aus der Luft gewaschen.

Ab Dienstag Gewitter

Zudem könnten die staubtrockenen Böden genügend Wasser aufsaugen. Am Dienstag und am Mittwoch komme bei wechselhaftem Wetter mit Regengüssen und vor allem am Dienstag auch bei örtlichen Gewittern weiterer Regen dazu. Ab Donnerstag muss jeweils vor allem am Nachmittag und in den Bergen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, im Flachland wird es seltener nass.

Der Mai war MeteoNews zufolge bisher insbesondere im Norden deutlich zu trocken; dies nach einem bereits viel zu trockenen April. Die Böden seien staubtrocken, und die Waldbrandgefahr zum Teil erhöht.

Schwierige Prognose für Pfingsten

Die Schneefallgrenze sinkt mit den erwarteten Schauern gleichzeitig teilweise auf unter 2000 Meter, örtlich auch bis gegen 1500 Meter.

Wie das Wetter an Pfingsten wird, lässt sich laut Perret noch nicht sagen. «Von wechselhaft bis ziemlich schön kann alles dabei sein», sagt er. Grund für die schwierige Prognose sind sogenannte Höhentiefs, also kleine Tiefs mit kalter Luft in der Höhe. Diese liessen sich nur schwer berechnen, es sei aber entscheidend, wo in Europa diese Höhentiefs liegen.

(mlr)