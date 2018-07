12-Jährige verzocken tausende Franken

4'000 Franken für virtuelle Kampfausrüstung, bezahlt mit Papis Kreditkarte: Schweizer Suchtberatungsstellen sind laut der «NZZ am Sonntag» (Abruf des Artikels ist kostenpflichtig) besorgt, weil junge Online-Spieler vermehrt dem Spielrausch verfallen. Und nicht nur das psychische Wohl der Kinder ist gefährdet. Oft geraten die Kinder in eine Schuldenspirale, weil sie die Kontrolle über die verursachten Kosten verlieren.

Die Game-Industrie flute den Markt mit Spielen, die zunächst kostenfrei heruntergeladen werden könnten, dann aber zahlreiche Zukauf-Möglichkeiten böten. Der Anteil solcher Spielformen habe in den vergangenen zwei Jahren um einen Drittel zugenommen.

Die Zeitung verweist auf Zahlen in Deutschland, wo der Spielemarkt im Jahr 2017 bereits rund 3 Milliarden Euro umgesetzt hat und der Anteil von Spielen mit Zukauf-Struktur rund 15 Prozent betragen habe. Diese seien mit der Schweiz vergleichbar, sagt der Branchenverband.

Über die Hälfte der Betten belegt

«Seit bald zwei Jahren nehmen die Fälle zu, bei denen Jugendliche im Spielrausch in wenigen Tagen Summen von bis zu 4000 Franken ausgeben», sagt Frank Eidenbenz, Leiter des Zentrums für Spielsucht bei der Schweizer Gesundheitsstiftung Radix.

Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zeigen in der Schweiz rund acht Prozent von über tausend befragten Jugendlichen ein problematisches Verhalten, was den Spielkonsum betrifft. Besonders gefährdet sind 12- und 13-Jährige, sie verlieren am ehesten die Kontrolle.

Eine solche Spielsucht sei ein weltweit wachsendes Problem. Laut der «NZZ am Sonntag» hat das Universitätsspital Basel in dieser Woche die erste Abteilung der Schweiz für Spielsüchtige eröffnet. Und über die Hälfte der zwölf Betten seien bereits belegt.

