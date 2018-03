«Helft mir, meinen Sohn zu finden»

Angehörige und die Polizei suchen nach dem 33-jährigen Julien M. aus Lausanne. Die Mutter hat auf Facebook einen emotionalen Aufruf veröffentlicht: «Helft mir, meinen Juju zu finden! Er ist nicht in seiner Wohnung, war nicht bei der Arbeit und hat sich nicht bei seiner Familie und seinen Freunde gemeldet.»

Seit dem 23. Februar gibt es kein Lebenszeichen mehr vom Schweizer. Die Waadtländer Kantonspolizei hat inzwischen eine Vermisstmeldung veröffentlicht.

Wer Angaben zu Juliens Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei unter 021 315 15 15 melden.

Das Telefon des Vermissten wurde laut den Angehörigen am 24. Februar in Lausanne und die zwei Tage darauf in Palézieux geortet. Seither ist es ausgeschaltet.

