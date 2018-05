Unter Flüchtlingen kursiert ein falsches Baby-Gerücht

«In meiner damaligen WG lebten insgesamt zwölf Frauen, davon sieben Eritreerinnen. Die anderen waren Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Somalia und Tibet», sagt die heute 19-jährige Luwam Kibrom, die vor zweieinhalb Jahren aus Eritrea in die Schweiz flüchtete – wie ihre Kolleginnen ohne ihre Eltern. «Drei Bewohnerinnen, alle minderjährig, wurden schwanger. Zwei davon stammten aus Eritrea.»

Die Eritrean Diaspora Academy möchte Exil-Eritreer darin unterstützen, aktive und empanzipierte Mitglieder der Schweizer Gesellschaft zu werden. So nahmen 30 Personen am Projektleiterstudiengang an der EDA Spring School teil, wo sie fünf verschiedene Projekte entwickelt haben. Eines der Projekte ist die Aufklärungskampagne. Falsches Gerücht: Bessere Chancen auf Asyl dank Baby



Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern, hat eine mögliche Erklärung für die generell hohe Geburtenrate bei Frauen im Asylprozess: Es kursiere das Gerücht, bessere Chancen auf einen positiven Asylentscheid zu haben, wenn Kinder im Spiel sind. «Hier sähen wir seitens Bund Handlungsbedarf in Form einer Informationskampagne», sagt Bolliger.



Dem Staatssekretariat für Migration ist das Gerücht bekannt: «Allerdings ist es aufgrund der geringen Verbreitung unter Asylsuchenden nur von untergeordneter Bedeutung für die Migrationsbehörde.» Eine Schwangerschaft oder Geburt beeinflusse den Ausgang des Asylverfahrens in keiner Weise. «Wir prüfen aber jeden Asylantrag individuell.»

Die Schwangerschaften seien allesamt ungewollt gewesen, sagt Kibrom: «Als meine WG-Kolleginnen es erfuhren, waren sie schockiert. Mit der Zeit akzeptieren sie es aber.» Für die werdenden Mütter bedeutete dies, dass sie die WG verlassen mussten. Die Väter seien selbst minderjährige Asylsuchende gewesen. Kibrom lebte ein Jahr lang in dieser WG. Nun teilt sie sich eine WG mit zwei Schweizerinnen.

Freiwillige sollen Thema offensiv ansprechen

Unklar ist, wie häufig solche ungewollten Schwangerschaften von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden – kurz UMA – sind: Das Staatssekretariat für Migration (SEM) führt keine entsprechende Statistik. Klar ist einzig: In der Schweiz brachten Asylbewerber im vergangenen Jahr 3138 Babys auf die Welt. Davon waren 1315 eritreischer Herkunft.

Das Problem ist aber offenbar virulent: Exil-Eritreerinnen der Organisation Eritrean Diaspora Academy planen nun eine Kampagne, bei der ehemalige UMA-Mädchen Empowerment-Arbeit unter jungen Flüchtlingen leisten. «Als Flüchtling erreiche ich die Betroffenen am besten», sagt Kibrom, die sich im Projekt engagiert. In einem ersten Schritt sollen die Freiwilligen von Fachleuten ausgebildet werden, bevor sie in den Frauentreffs und Asylzentren das Thema offensiv ansprechen.

Das Projekt sei sehr wichtig, sagt Kibrom, denn ungewollte Schwangerschaften bei Teenager-Flüchtlingen behinderten die Integration: «Die meisten werdenden Mütter können kaum eine Landessprache, haben hier keine Schule besucht. Sie legen sich selbst Steine in den Weg. Das ist schade.» Kibrom selbst besucht die 10. Klasse an der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern.

«Sie haben Angst, als Schlampe abgestempelt zu werden»

«Die Teenager-Schwangerschaften machen die Integration noch schwieriger. Viele junge Mütter sind komplett überfordert», sagt auch Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Clienia Littenheid AG in Winterthur. Die Deutsch-Eritreerin arbeitet mit jungen Asylsuchenden zusammen und kennt das Problem aus der Praxis. Laut ihr werden gerade Flüchtlingsmädchen mit christlichem oder muslimischem Hintergrund aus Eritrea häufig ungewollt schwanger.

«Offiziell dürfen Eritreer keinen Sex vor der Ehe haben», sagt Asefaw. «Zudem wird das Thema Sexualität sehr tabuisiert. Aufklärung ist vor allem Sache der Schule. Sonst findet kaum ein Austausch statt. Viele Mädchen trauen sich deshalb nicht, offen mit ihrem Partner über Verhütung zu sprechen, geschweige denn ein Kondom mitzutragen. Sie haben Angst, sonst als Schlampe abgestempelt zu werden.»

Keine Strukturen

Auch falle hier die Kontrolle durch die Gesellschaft weg, so Asefaw. «Die Eltern sind nicht da, um klare Strukturen vorzuleben oder einen zu beschützen. Zudem fehlen den Minderjährigen die Traditionen, an denen sie sich festhalten können.» Anders als bei anderen Flüchtlingen hätten die jungen Eritreer hier kaum Verwandte, die die Eltern ersetzen könnten.

Laut Asefaw verschärft auch der langwierige Asylprozess die Situation: «Die Minderjährigen haben keine Tagesstruktur, wissen nicht, was sie mit sich anstellen sollen. Auch sind sie sehr unsicher, was ihre Zukunft hier betrifft. Halt finden sie bei Jungs aus ihrem Heimatland. Dadurch machen sie auch einmal eher das, was die Jungs von ihnen verlangen.»

Sprachkurse für Schwangere

Wie es beim Kanton Luzern heisst, ist möglicherweise das unter Flüchtlingen kursierende Gerücht, ein Baby erhöhe die Asylchancen, ein Grund für die allgemein hohe Geburtenrate bei Frauen im Asylprozess (siehe Box). Laut dem SEM erfolgt beim Eintritt in ein Empfangszentrum für alle Asylsuchenden eine Eintrittsinformation, wo unter anderem über die Risiken von sexuell oder durch Blut übertragbare Krankheiten informiert wird. «In diesem Rahmen werden Präservative abgegeben. Auch sonst haben die Asylsuchenden natürlich jederzeit die Möglichkeit, Präservative zu erhalten, sagt SEM-Sprecher Lukas Rieder.

«Themen wie Verhütung, Schwangerschaft, Abtreibung und weibliche Genitalverstümmelung werden auch in der Integrationsförderung aktiv angesprochen.» Auch gebe es in verschiedenen Kantonen Sprachkurse für schwangere Migranten mit kleinen Kindern.

