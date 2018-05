Strecke zwischen Liestal und Sissach ist wieder frei

Die Strecke zwischen Liestal und Sissach auf der Linie Basel SBB – Olten war für den Bahnverkehr zwischen Montagabend und Dienstagmorgen unterbrochen. Laut der Bahnverkehrsinformation der SBB war der Grund eine Fahrleitungsstörung. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

Ursache der Fahrleitungsstörung: Beim Bahnhof Liestal setzte am späten Montagabend eine heruntergerissene Fahrleitung einen Zugwaggon unter Starkstrom. Fahrgäste, die im Zug von Zürich nach Basel unterwegs waren, mussten rund zwei Stunden auf ihre Evakuierung warten, wie ein Leserreporter berichtete. Für die Passagiere bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr, betonte SBB-Mediensprecher Reto Schärli am Dienstagmorgen gegenüber 20 Minuten.

Der Zwischenfall ereignete sich vor 22 Uhr. Das Licht und die Klimaanlage seien ausgefallen, sagte der Leserreporter. Weil der Wagen mit rund 17'000 Volt aufgeladen gewesen sei, hätten die Fahrgäste drinnen bleiben müssen. Erst nach zwei Stunden seien sie erlöst worden und hätten mithilfe von Bahnpersonal nach draussen gehen können.



(Video: Leserreporter)

Die Kommunikation im Zuginnern habe gut funktioniert, berichtete der Leserreporter. Natürlich sei man beunruhigt gewesen, doch sei keine Panik ausgebrochen.

Aufwändige Reparaturarbeiten

Es sei ein Notzug angekündigt worden, der die Fahrgäste weiter nach Basel bringen würde. Die Passagiere hätten jedoch bis nach Mitternacht am Bahnhof Liestal warten müssen.

Laut Mediensprecher Schärli dauerten die Reparaturarbeiten an der heruntergerissenen Fahrleitung die ganze Nacht und bis in den Morgen an. Diese seien sehr aufwändig gewesen.

