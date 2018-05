200 Franken Busse für Karton in Papier-Container

Eine kleine Unachtsamkeit hat einen 75-jährigen Mann viel Ärger und Geld gekostet: Im Oktober hat er in La Chaux-de-Fonds unglücklicherweise einen Karton mit seiner Adresse drauf in den Papier-Container geworfen, wie «Le Matin» schreibt. Wenig später erhielt der Senior eine Busse über 200 Franken. Für einen Sozialhilfebezüger viel Geld: «Ich weiss nicht, wie ich das bezahlen soll. Ich finde, das ist überrissen. Die Busse ist höher, als wenn man bei einem Fussgängerstreifen den Vortritt missachtet. Ich habe keine Menschenleben in Gefahr gebracht und auch keinen Abfall im Wald entsorgt», sagt der Mann zur Zeitung.

Weil er die Busse nicht termingerecht bezahlen konnte, wurde das Justizdepartement des Kantons Neuenburg aktiv. Es erhöhte den Betrag auf 260 Franken, alternativ sei auch eine Freiheitsstrafe von zwei Tagen möglich, hiess es. Der 75-Jährige legte bei der Staatsanwaltschaft Beschwerde ein – ohne Erfolg. «Ich muss eine Lösung finden. Sie zum Beispiel bitten, in Raten zahlen zu können oder gemeinnützige Arbeit übernehmen zu dürfen. Mir ist es unmöglich, die Summe auf einmal zu bezahlen.»

Rund ums Recycling gibt es viele Mythen

Doch allein ist der Mann mit seinem Erlebnis nicht: Die Stadt La Chaux-de-Fonds büsse pro Monat zwischen 20 und 30 Leute, die den Abfall falsch trennen – ob aus Versehen oder mit Absicht, schreibt «Le Matin».

Tatsächlich gibt es immer wieder Mythen zum Thema Recycling. So glauben manche etwa, dass es keine Rolle spielt, ob man Altglas farblich getrennt in die richtigen Container wirft. Gerade braune und weisse Flaschen dürfen keine Fremdfarben enthalten. Auch die Deckel müssen laut VetroSwiss entfernt werden. Beim PET werfen zudem viele auch andere Plastikflaschen in den Container. Doch diese können laut PET-Recycling Schweiz aus Qualitäts- oder Hygienegründen nicht für Getränkeflaschen gebraucht werden.

