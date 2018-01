Eine Einreisesperre für den US-Präsidenten?

Das Weisse Haus liess am Dienstagabend eine Bombe platzen: Donald Trump wird an das World Economic Forum WEF in Davos reisen, das vom 23. bis 26. Januar über die Bühne geht. Dass der umstrittene Präsident bald Schweizer Boden betreten wird, sorgt bei den Lesern für Wirbel. Über 800 Leser hinterliessen einen Kommentar.

Während sich die einen auf den Besuch freuen, äussern sich andere abschätzig über ihn. Klicken Sie sich in der Bildstrecke durch ein Best-of der Kommentare.

Auch Politiker äussern ihren Unmut oder ihre Freude über den Besuch des amerikanischen Präsidenten.

SVP-Nationalrätin Yvette Estermann wünschte sich schon lange ein Treffen zwischen der Schweiz und dem US-Präsidenten.



US-Präsident will am WEF für US-Wirtschaft werben: Trump macht Davos wieder gross https://t.co/pBARQnB9Yk Meine Idee eines Treffens CH-USA wurde damals von Bundesrat und Parlament abgelehnt. Ich fühle mich aber jetzt bestätigt... — Yvette Estermann (@Yvette67Yvette) 10. Januar 2018

Juso-Präsidentin Tamara Funiciello fordert hingegen den Bundesrat dazu auf, Trump nicht willkommen zu heissen.



Michael Kaufmann, der Präsident der Jungen CVP Aargau, ist amüsiert über die Protestbereitschaft der Jungsozialisten.



Wir warten schon gespannt auf eure Medienmitteilungen, wo ihr erklärt, wie ihr die Teilnahme von Trump verhindern wollt. Wie wärs mit Campen? Macht sicher viel Spass in der Eiseskälte. pic.twitter.com/3U9W7xyQmp — Michael Kaufmann (@TheDudeLebovski) 9. Januar 2018

Ganz auf der Linie von Trump ist Kaufmann aber nicht. Und ob dieser überhaupt den Weg in die Schweiz finde, sei fraglich.



#Trump wird am #WEF in Davos teilnehmen - mit seinem #AmericaFirst-Programm wird er jedoch ziemlich fehl am Platz sein. Bin gespannt, ob er die Schweiz gleich auf Anhieb findet oder er zuerst nach Schweden oder Swaziland fliegt. — Michael Kaufmann (@TheDudeLebovski) 9. Januar 2018

SP-Nationalrat Cédric Wermuth will den US-Präsidenten mit den eigenen Waffen schlagen und eine Einreisesperre verhängen.



Nun ja, es gibt da so Präzedenzfälle, wo der Bund richtigerweise Einreisessperren gegen Hassprediger verhängt hat. Mal ein bisschen Konsequenz und Mut? Wär‘ doch mal was lieber Bundesrat. https://t.co/rZ2TBL6eQC — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) 9. Januar 2018

Und Claudio Schmid, Zürcher SVP-Kantonsrat, befürchtet einen nächsten Skandal. Denn 2013 war US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey zu Gast in der Schweiz. Resultat war das sogenannte «Täschligate».



