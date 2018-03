Kommt jetzt die 200-Franken-Initiative?

Nach dem klaren Nein zu No Billag ist SRG-Boss Gilles Marchand erleichtert: «Ein grosser Stein» falle ihm vom Herzen. Gleichzeitig betonte er, dass sich die SRG reformieren wolle und stellte einen Effizienzplan in Aussicht.

Parlamentarier greifen die SRG an



Mit einer Reihe von Vorstössen befeuern bürgerliche Politiker die Service-public-Debatte:



1. CVP-Ständerat fordert in einem neuen Vorstoss, dass die Expansion der SRG auf dem Werbemarkt zu stoppen, um Privaten mehr Raum zu lassen: Er verlangt unter anderem eine Obergrenze und Werbebeschränkungen am TV ab 19.30 Uhr.



2. Mehrere Vorstösse nehmen die Höhe der Empfangsgebühr ins Visier: Laut der «SonntagsZeitung» fordert die BDP eine Reduktion des SRG-Budgets um 200 Millionen Franken bis in vier Jahren. Damit würde die Abgabe auf 320 Franken sinken. Die SVP fordert eine Reduktion auf 300 Franken.



3. Die SVP verlangt, die Abgabe für Unternehmen zu streichen.



Die Diskussion um den Service public geht trotzdem weiter. Bürgerliche Politiker nehmen die SRG mit einer Reihe von neuen Vorstössen in die Mangel. Verlangt wird etwa die Abschaffung der Empfangsgebühren für Unternehmen, ein Werbeverbot am Abend oder eine Senkung der TV-Abgabe auf 300 Franken.

«Wir müssen den Druck hochhalten»

Andreas Kleeb vom Verein No Billag befürchtet, dass die Vorstösse im Sand verlaufen. Für ihn ist klar, dass die rote Karte mit den Abstimmungsresultaten nichts über die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der SRG aussage. «Man hatte Angst vor einer Reise ins Ungewisse.» Gleichzeitig hätte die SRG ohne die No-Billag-Initiative keinerlei Zugeständnisse gemacht. «Wir müssen nun schauen, dass der Druck hoch bleibt.»

Kleeb lässt sich noch nicht in die Karten blicken. Laut Informationen von 20 Minuten prüft eine Gruppe aus dem Kreis von No Billag jetzt aber eine neue Initiative, die eine Empfangsgebühr von 200 Franken verlangt. Diese Zahl hatte die SVP in ihrem Gegenvorschlag zu No-Billag vorgeschlagen. Der Vorstoss wurde auch vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse unterstützt, da sich damit «demokratiepolitisch wichtige Leistungen» immer noch anbieten liessen.

Die SVP will es nun zunächst auf dem parlamentarischen Weg versuchen. Nationalrat Gregor Rutz sagt aber: «Wenn diese Versuche scheitern, werden wir uns eine Engagement für eine 200-Franken-Initiative überlegen.»

«SRG müsste ihr Programm abspecken»

Für Diego Yanez, Ex-Chefredaktor des Schweizer Fernsehens und Mitglied des Komitees «Nein zum Sendeschluss», wäre eine 200-Franken-Initiative «klar gefährlicher»: «Im Gegensatz zur No-Billag-Initiative wäre hier ein Plan-B möglich. Zwar würde die SRG massiv geschwächt, aber nicht zerstört.»

Laut Yanez müsste die SRG das Programm massiv abspecken. «Wie eine solche SRG aussehen würde, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt spekulativ. Aber klar ist: Das Angebot an Inhalten und Sendern wäre deutlich kleiner. Damit verbunden wäre wohl auch eine verstärkte Zentralisierung.» Im Fall der Information könnte es beispielsweise bedeuten, dass diese für alle Sprachregionen primär in Zürich produziert würden. «In jedem Fall müssten die allermeisten Hörer und Zuschauer auf liebgewonnene Inhalte verzichten.» Yanez geht davon aus, dass bis zur Hälfte aller Stellen gefährdet sein könnte, wenngleich eine präzise Antwort heute nicht möglich sei. Bei der SRG heisst es, man kommentiere grundsätzlich keine politischen Vorstösse.

Auch Politologe Thomas Milic attestiert einer 200-Franken-Initiative bessere Chancen. «Ob es für eine Mehrheit gereicht hätte, weiss ich nicht.» Er glaube, dass das Ziel der Initianten war, eine Grundsatzdiskussion anzustossen. «Und eine Grundsatzdiskussion löst man mit einer radikalen Initiative eher aus als mit einer moderaten Kompromiss-Initiative.»



