Konzertbesucher erhalten Ticketpreis zurück

Über zwei Monate freuten sich F.K. und S.H. auf das Roger-Waters-Konzert. Sie mussten die ganze Show auf das Absperrgitter starren. Das gehe gar nicht, empörte sich F.K. gegenüber 20 Minuten. Für 330 Franken erwarte man schon mehr.

Obwohl sie regelmässige Konzertbesucher seien, hätten sie noch nie so etwas erlebt wie an jenem 28. Mai. «Wir haben ziemlich viel Ahnung, was Konzerte anbelangt, da wir rund 50 Konzerte pro Jahr im In- und Ausland besuchen.» Speziell für ihn seien Pink Floyd – und alles was dazu gehört – Religion. «Umso tragischer war das Ganze», sagt F.K.

Nun die überraschende Wende: «Der Veranstalter hat sich bei uns gemeldet.» Er habe ihnen den vollen Preis der beiden Tickets zurückgezahlt. Als Wiedergutmachung. «Das hätte ich echt nicht erwartet», sagt F.K. Die beiden Konzertgänger hoffen, dass künftig die beiden Plätze nicht mehr verkauft werden.