Kroaten feiern, als wären sie Weltmeister

In einem spektakulären Finale bezwangen die Franzosen am Sonntagabend Kroatien mit 4:2. Trotz Niederlage ihres Teams waren viele Kroaten in Party-Laune. An der Langstrasse feierten mehrere hundert Kroatien-Fans, die Anhänger der Franzosen waren eine kleine Minderheit. Auch die Autokorsos in Zürich waren kroatisch dominiert.

Sehen Sie im Video, wie die Kroaten trotz Niederlage feiern.

(the)