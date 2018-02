Diebe klauen WCs, Luxus-Wodka und ein Spitalauto

In Freiburg im Breisgau wurden in der Nacht auf Samstag auf einem Gewerbepark zwei Lastwagenanhänger mit insgesamt 44 Tonnen Schokolade gestohlen. Der Wert des süssen Diebesgutes liegt bei 400'000 Euro. Ein Anhänger voll Schokolade tauchte etwas später wieder auf. Der zweite Anhänger wurde ebenfalls von der Polizei gefunden – allerdings fehlten 22 Tonnen Schokolade.

Vor wenigen Tagen wurde im spanischen Sevilla vier Tonnen Orangen gestohlen. Die Diebe verteilten die Beute auf zwei Autos. Der Früchteraub löste eine Verfolgungsjagd mit der Polizei aus und endete mit Verhaftungen der Räuber.

42 Schuhe

Ein herziger Dieb wurde in Neukirch SH geschnappt. Ein Fuchs klaute dort im Mai vor fünf Jahren 42 Schuhe. Diese versteckte der Schuhliebhaber in einem Fuchsbau und hortete seine Beute, die Sandalen, Gummistiefel und Turnschuhe umfasste, über Wochen hinweg. Inzwischen sind die entführten Schuhe wieder bei ihren Besitzern.

50 kg Quitten und Avocado im Wert von 300'000 Dollar

Im September 2017 wurden in Weil am Rhein etwa 50 kg Quitten auf einem privaten Grundstück abgeerntet und gestohlen. Ein skurriler Klau ereignete sich in Kalifornien: Drei Männer stahlen Avocados im Wert von 300'000 Dollar. Diese wollten sie weiterverkaufen, da die Preise von Avocados zum Tatzeitpunkt sehr hoch waren.

Betrunkene Diebe

Im deutschen Oldenburg klaute ein Betrunkener einen Krankenwagen, um nach Hause zu fahren. Der 23-Jährige wurde kurz darauf von der Polizei angehalten. Alkoholisiert war wohl auch der Dieb der teuersten Wodkaflasche der Welt. In einer Bar in Kopenhagen verschwand der Luxus-Tropfen spurlos. Die Flasche Russo Baltique kostet 1,3 Millionen Dollar und gibt es weltweit nur einmal. Sie besteht aus drei Kilogramm Gold und zwei Kilogramm Silber. Wenige Tage später tauchte die Flasche auf einer Baustelle wieder auf – allerdings leer.

Dusch-WCs und Schiffsmotoren

Auf einer Baustelle des Spitals Zollikerberg ergatterten Diebe im Oktober 2011 in Zollikon ZH zehn Dusch-WCs im Wert von 25'000 Franken. Die vier beteiligten Männer wurden geschnappt und 2015 verurteilt. In Häfen und Werften wurden im Kanton Freiburg im Sommer 2014 32 Schiffsmotoren und in der Waadt zehn geklaut. Die Polizei konnte mehrere Tatverdächtige aus Litauen und Rumänien festnehmen.

Glocken und Nickel

In St. Gallen meldete sich ein Dieb bei der Kantonspolizei und gestand, dass er drei wertvolle Glocken aus einem Haus in Wattwil gestohlen hatte. Die Brauchtum-Glocken haben einen Sammlerwert von über 10'000 Franken. Um Metall ging es auch bei einem Diebstahl in Emmenbrücke LU: Im November 2016 stahlen Diebe in einer Giesserei 4,5 Tonnen reines Nickel im Wert von rund 55'000 Franken. Auch in Bauma ZH und Rotkreuz ZG wurden bereits grosse Mengen Nickel gestohlen.

Langweilige Exponate und Unmengen an Briefen

Während einer U-Bahn-Ausstellung in Zürich im Jahr 2010 stahl jemand drei Exponate, die wohl die langweiligsten Stücke der Ausstellung waren: Ein Kostenvoranschlag-Buch, ein Abstimmungsprospekt und ein Rollmaterial-Plan. Einen grossen Wert hatten die Stücke nicht. In Deutschland hortete ein Postbote in 100 Postkisten rund eine Tonne Briefe bei sich im Keller. Dumm nur, dass es zu einem Wasserrohrbruch kam und die Kölner Polizei die Beute fand.

Hochzeitsbaum von Kate und William

Der wohl königlichste Raub ereignete sich in England: Ein Unbekannter stahl den Hochzeitsbaum von Kate Middleton und Prinz William. Dieser wurde im Jahr 2011 für das Ehepaar gepflanzt. Ende November 2014 gruben Diebe den 1,80 Meter hohen Wedding Cake Tree aus, der auf dem Kirchhof der Gemeinde der heiligen Jungfrau Maria und der heiligen Maria Magdalena stand.

(jas)