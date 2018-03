Ladendieb schlug Hunderte Male zu

257 Ladendiebstähle oder Versuche soll der 46-jährige Rumäne in nur 75 Tagen zusammen mit seiner Bande im Jahr 2016 unternommen haben. Ende Februar stand er vor dem Bezirksgericht Zürich, wie die NZZ berichtet. Der Rumäne hat fast ausschliesslich in Denner-Filialen zugeschlagen.

Der Mann ging auf seinen Touren geschickt vor. So veränderte er immer wieder sein Aussehen, indem er die Kleidung wechselte. Auch sorgte er in den Läden für einen Sichtschutz, indem Haushaltspapier- und Getränkepackungen benutzte. Darunter deponierte er Alkohol und Zigaretten. Die Zigaretten holte er sich, indem er mit einem Nachschlüssel die Glastür zum Kassenbereich aufsperrte. Seine Kollegen warteten draussen und versteckten das Diebesgut in einer weiten Badehose oder in einer Tasche.

Staatsanwältin forderte acht Jahre Freiheitsstrafe

Vor Gericht gab sich der Mann als einer, der durch sein hartes Schicksal zum Ladendieb wurde. Laut der Staatsanwaltschaft war der 46-jährige Rumäne jedoch der Kopf einer hochprofessionellen kriminellen Bande, die Filialen von Detailhändlern in der ganzen Deutschschweiz während Monaten systematisch geschädigt hat. Seine Komplizen hätten nur auf seine Anweisung hin gehandelt. «Wir haben den Beschuldigten fünfzehn Mal zu den Vorwürfen befragt, er war provozierend, theatralisch und seine Schilderungen teilweise absurd», sagte die Staatsanwältin laut der NZZ vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls sowie Hausfriedensbruch und Geldwäscherei. Das Gericht verurteilte den Rumänen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Schwere Ladendiebstähle haben «dramatisch zugenommen»

Das deutsche Institut EHI hat in in einer Studie aus dem letzten Jahr die Situation in den deutschsprachigen Ländern analysiert. Obwohl nur zwei Händler aus der Schweiz mitmachten, seien die Befunde im Wesentlichen auch hierzulande gültig, sagt Studienautor Frank Horst zu 20 Minuten.

Während die Zahl der einfachen Ladendiebstähle zurückgehe, hätten schwere Ladendiebstähle in den letzten Jahren «dramatisch zugenommen». Die Erfahrungen der Händler zeigten, dass Diebstähle immer häufiger in organisierter Form durchgeführt würden. «Die Täter gehen oft in Gruppen mit gezielter Aufgabenverteilung vor. Das zu dokumentieren und Täter zu überführen, ist äusserst schwierig», heisst es im Bericht.

«Wir warnen uns gegenseitig»

Laut Jan Wisniewski, Leiter der Vereinigung für Sicherheit im Detailhandel Schweiz, schauen Detailhändler nicht tatenlos zu. «Solche professionell vorgehende und gut organisierte Diebesbanden lassen sich nur durch ebenso gut organisierte ‹Gegenspieler› bekämpfen», erklärt Wisniewski. «Wir warnen uns untereinander, wenn eine ‹neue› Gruppierung unterwegs ist.»

Um eine Chance gegen die Ladendiebe zu haben, setze man auf bauliche Massnahmen und technische Hilfsmittel. Auch sensibilisiere man die Mitarbeiter. «Wenn jemand beispielsweise fragend in der Gegend herumsteht, bringen wir unseren Mitarbeitern bei, auf ihn zugehen. Entweder sucht die Person tatsächlich etwas oder sie späht den Laden aus.»

2016 etwas mehr Langfinger

Wisniewski bestätigt, dass es sich bei den Tätern vor allem um Gruppen aus dem Ausland handelt. «Ich weiss beispielsweise von Rumänen und Georgiern. Aber auch das verändert sich ständig. So auch die Zusammensetzung der Gruppen.» Der Fall des 46-jährigen Rumänen sei «sicherlich ein gröberer». Doch ähnliches sei immer wieder zu beobachten: «Kriminaltouristen kommen extra für solche Taten hierher. Sie erledigen ihre Geschäfte in kürzester Zeit und reisen wieder ab.»

Gesamtschweizerisch ist die Zahl der Ladendiebe in den letzten Jahren gesunken. Zwischen den Jahren 2015 (8553 polizeilich registrierte Beschuldigte) und 2016 (8773 polizeilich registrierte Beschuldigte) ist sie jedoch wieder leicht gestiegen. Laut Wisniewski reicht das aktuelle Gesetz dennoch aus, um Kriminelle einzuschüchtern. So können Diebe mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden, wenn sie den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführen, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat.

